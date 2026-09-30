Justiziak onartu du CAFeko langile baten antsietatea lan-istripu bat dela
CCOOk salatu duenez, lehenengo bajaren ondoren, enpresak lanpostu berean utzi zuen behargina, eta ez zuten beste postu batean jarri berriro gaixotu zen arte.
Beasaingo (Gipuzkoa) CAF enpresako langile batek izandako antsietatea lan-istripu bat dela onartu du Donostiako Instantzia Auzitegiko Lan Arloko Atalak, CCOO sindikatuak asteazken honetan jakitera eman duenez.
Sindikatu horrek ohar batean adierazi duenez, epaiak frogatutzat eman du CAFek lan egiteko moduan ezarri zuen aldaketak gainkarga bat ekarri ziola langileari, eta horrek eragin zuela antsietatea.
Era berean, ebazpen judizialean ondorioztatzen da "lan-arrazoiak izan zirela langilearen antsietatea eragin zutenak". Lehenengo baja 2022ko azarotik 2023ko martxora bitartean izan zen, eta bigarrena, 2023ko apiriletik irailera, Comisiones Obrerasek zehaztu duenez.
Lehen bajaren ostean, enpresak kaltetua lanpostu berean utzi zuela kritikatu du sindikatuak, eta ez zutela berriro gaixotu arte lekuz aldatu.
CAFeko prebentzio-zerbitzuko osasun zerbitzuaren jokabidea errefusatu ondoren, CCOOk azpimarratu du Osakidetzak une oro esaten duela "patologiaren jatorria lanean" dagoela, eta, gainera, kasu honetan ez duela "antsietate edo depresio aurrekaririk aurkitu".
CCOOk salatu duenez, "arrisku psikosozialen prebentzioak huts handia egiten du enpresa askotan", eta "lan-karga nola banatzen den eta gainkargatutako lanpostuak eta pertsonak zeintzuk diren zehatz-mehatz aztertzea" eskatu du.