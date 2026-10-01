Ubarretxena destaca que el problema de la vivienda es "complejo" y lamenta que los decretos estén hechos "a salto de mata"

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha valorado el trabajo que está haciendo el Gobierno Vasco para afrontar la cuestión de la vivienda. En otro orden de cosas, Ubarretxena ha admitido que la desclasificación del puerto de Pasaia es "la opción rápida" para hacer frente a la situación, "pero no la única".

