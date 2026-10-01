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Ubarretxena destaca que el problema de la vivienda es "complejo" y lamenta que los decretos estén hechos "a salto de mata"

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Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritza bozeramailea
18:00 - 20:00

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, hoy, en Euskadi Irratia. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea: Etxebizitzaren arazoa “konplexua da” eta ez da “korrika eta presaka” egindako dekretuekin konponduko

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha valorado el trabajo que está haciendo el Gobierno Vasco para afrontar la cuestión de la vivienda. En otro orden de cosas, Ubarretxena ha admitido que la desclasificación del puerto de Pasaia es "la opción rápida" para hacer frente a la situación, "pero no la única".

Gobierno de España Gobierno Vasco Economía Vivienda

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