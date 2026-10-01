EUSKO JAURLARITZA
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Etxebizitzaren arazoa “konplexua da” eta ez da “korrika eta presaka” egindako dekretuekin konponduko, Ubarretxenaren arabera

Iragarkia
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritza bozeramailea
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburua, gaur, Euskadi Irratian

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan, Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburuak Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren arazoari aurre egiteko hartutako neurriak balioetsi ditu. Pasaiako portuari dagokionez, azaldu duenaren arabera, "beste aukeraren bat baldin badago, momentuz, desklasifikatzea ala ez ebazten den bitartean, gu hori aztertzeko prest gaude".

Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza Ekonomia Etxebizitza

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