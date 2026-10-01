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Etxebizitzaren arazoa “konplexua da” eta ez da “korrika eta presaka” egindako dekretuekin konponduko, Ubarretxenaren arabera
Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan, Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburuak Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren arazoari aurre egiteko hartutako neurriak balioetsi ditu. Pasaiako portuari dagokionez, azaldu duenaren arabera, "beste aukeraren bat baldin badago, momentuz, desklasifikatzea ala ez ebazten den bitartean, gu hori aztertzeko prest gaude".
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