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Euriborra % 3,2ra igo da irailean, azken bi urteetako mailarik gorenera

Iraileko batez besteko tasa % 3,25era iristen bada, hipoteka aldakorren prezioa berriro igoko da, iazko iraila % 2,172an itxi baitzuen. Hortaz, hileroko kuotak urtean behin eguneratzen dituztenek aldaketa handia nabarituko dute. 

(Foto de ARCHIVO) Documentación para la firma de una hipoteca, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Euríbor a 12 meses, el índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, cayó ayer al 3,509% en su tasa diaria, si bien la tasa mensual sigue por encima del 3,8%. Entre el 1 y 9 de marzo, la evolución diaria del Euríbor había mantenido su tendencia alcista, alcanzando un máximo desde noviembre de 2008 al situarse en el 3,978%. Sin embargo, el viernes 10 de marzo, el indicador comenzó a descender, coincidiendo con las primeras señales de alarma relacionadas con Silicon Valley Bank (SVB). Eduardo Parra / Europa Press 16 MARZO 2023;MADRID;HIPOTECAS;EURÍBOR 15/3/2023

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euriborra, hipoteka aldakorrak kalkulatzeko gehien erabiltzen den adierazlea, igo egin da irailean, hirugarren hilabetez jarraian.  

Hilabetea amaitzeko saio bakarra falta denean, % 3,249an dago euriborra, 2024ko uztailetik izan duen maila gorenenean, eta abuztuan —% 2,954an zegoen orduan— baino askoz gorago.

Irailaren 25ean jo zuen goia euriborrak % 3,379ra helduta —2024ko uztailetik izandako tasa altuena—.

Horiek horrela, iraileko batez besteko tasa % 3,25era iristen bada, hipoteka aldakorren prezioa berriro igoko da, iazko iraila % 2,172an itxi baitzuen. Hortaz, hileroko kuotak urtean behin eguneratzen dituztenek nabarituko dute orain aldaketarik handiena. 

Hain zuzen ere, 150.000 euroko mailegua 25 urtean itzuli behar dutenek, urtean 1.000 euro gehiago ordaindu beharko dituzte, euriborra gehi % 1eko diferentzialarekin

Mailegua 300.000 eurotik gorakoa dutenenei, berriz, 2.100 garestituko zaie urteko kuota.

Estatistikako Espainiako Institutuak (INE) argitaratutako datuen arabera, uztailean etxebizitzen gaineko % 3,5 hipoteka gutxiago sinatu ziren Euskadin.

Hipotekak Ekonomia Etxebizitza

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