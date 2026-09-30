Etxebizitza
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Vienako etxebizitza-politikan arreta jarri du EAEk, espekulazioa desagerrarazteko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Austriako hiriburuko etxebizitza eredua guztiek miresten dute. Zertan datza? EAEk Vienako eredua inportatzea egingarria al da?

Etxebizitza Austria Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

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