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Vienako etxebizitza-politikan arreta jarri du EAEk, espekulazioa desagerrarazteko
Austriako hiriburuko etxebizitza eredua guztiek miresten dute. Zertan datza? EAEk Vienako eredua inportatzea egingarria al da?
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