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Euskadi mira a la política de vivienda de Viena, que ha logrado impedir la especulación inmobiliaria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadik Vienako etxebizitza-politikari begiratzen dio, higiezinen espekulazioa eragoztea lortu baitu

EITB

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El 25 % de las viviendas de Viena son públicas o protegidas. ¿En qué se diferencian los modelos de vivienda vienés y vasco? ¿Podría Euskadi importar el modelo vienés?

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