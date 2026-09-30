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Euskadi mira a la política de vivienda de Viena, que ha logrado impedir la especulación inmobiliaria
El 25 % de las viviendas de Viena son públicas o protegidas. ¿En qué se diferencian los modelos de vivienda vienés y vasco? ¿Podría Euskadi importar el modelo vienés?
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