El euribor cierra septiembre al alza, en el 3,2 %, su nivel más alto en dos años

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas variables, cerrará septiembre al alza, por tercer mes consecutivo, hasta situarse en una tasa media del entorno del 3,2 %, lo que supone su nivel más alto en dos años, desde julio de 2024.



A falta de una sesión para que finalice el mes, el indicador alcanza una tasa media provisional del entorno del 3,249 %, muy superior al 2,954 % que marcó en agosto.



Ya el mes anterior, el euribor rebasó en tasa diaria el nivel del 3 %, algo que no ocurría desde septiembre de 2024.



En este mes, ha seguido subiendo y, el pasado día 25, llegó a tocar el 3,379 %, máximos en tasa diaria desde el julio de 2024.



Si finalmente se confirma esa tasa media de septiembre del entorno al 3,25 %, las hipotecas variables se verán de nuevo incrementadas, ya que un año antes, en septiembre de 2025, el indicador cerró en el 2,172 %.



Así, para una hipoteca media de 150 000 euros, a 25 años y con un interés del euríbor más el 1 %, el incremento anual sería superior a los 1000 euros anuales.



Si el préstamo es superior, de 300 000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas podría superar los 2100 euros anuales.



Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este mismo lunes, en julio, la firma de hipotecas sobre viviendas se redujo un 3,5 %, aunque el importe medio alcanzó los 180 785 euros, un 10,9 % más.