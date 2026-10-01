Kontratuen luzapen automatikoa eta kalte-ordainak aurreikusten dituen etxebizitzaren bigarren dekretua argitaratu da Espainiako Aldizkari Ofizialean
Espainiako Gobernuaren etxebizitzari buruzko bigarren dekretuak alokairu-kontratuen luzapen automatikoa aurreikusten du, baita maizterrarentzako 12 hilabeteko kalte-ordaina ere, etxejabeak kontratua ez berritzea erabakitzen badu, aurreikusitako salbuespen kasuak izan ezik.
Ministroen Kontseiluak asteartean onartutako Etxebizitzari buruzko bigarren Errege Dekretua argitaratu da ostegun honetan Espainiako Aldizkari Ofizialean (BOE). Bertan, alokairu-kontratuak automatikoki eta jarraian bost urterako luzatzea eta maizterrentzako kalte-ordaina jasotzen da, baldin eta jabeak kontratua indargabetzea erabakitzen badu arauan jasotako arrazoirik gabe.
Errege Dekretuak aurreikusten duenez, kontratua amaitutakoan, alderdietako batek ere ez badu kontratua amaitzeko asmoa garaiz eta behar bezala jakinarazten, kontratua bost urtez luzatuko da nahitaez, edo zazpi urtez, etxejabea pertsona juridikoa bada.
Testuak jasotzen duenez, errentatzaileak kontratua ez luzatzeko borondatea legezko eran jakinarazten badu, antzeko ezaugarriak dituen etxebizitza baten hamabi hileko errentaren zenbatekoaren pareko kalte-ordaina eman beharko dio errentariari.
"Kalte-ordain hori, ahal den guztietan, etxebizitzaren alokairu-prezioen Estatuko erreferentzia-sistemaren arabera kalkulatu beharko da, eta inola ere ezingo da izan errentariak etxebizitzan bizi izan den urte bakoitzeko errenta baino txikiagoa. Urtebetetik beherako aldiak hilabeteka zenbatuko dira, eta hilabetetik beherakoak, egunka", dakar BOEn argitaratutako testuak.
Zeintzuk dira kontratuak baliogabetzeko legeak aurreikusitako salbuespenak?
Kalte-ordaina etxebizitza entregatzen den unean ordainduko da. Hala ere, kontratua higiezina saltzeko edo jabeak edo bigarren mailarainoko odol-ahaidetasunezko senideren batek behar duelako baliogabetzen bada, ez da orainik egingo. Era berean, ez da kalte-ordainik izango alderdiek beste kontratu bat sinatzen badute edo errentariak ez badu arauan ezarritako baldintzak betetzen dituen kontratu berriaren eskaintza onartzen.
Dekretuak, gainera, kalteberatasun sozial eta ekonomikoko kasuetan ezohiko luzapenak egiteko aukera ematen du, bai eta bizitegi-merkatu tentsionatuko eremuetan kokatutako etxebizitzen kasuan ere. Lehenengoa urtebetera iritsi ahal izango da, eta bigarrena, hiru urtera, eta azken horrek lehentasuna izango du legez aurreikusitako beste ezohiko luzapen batzuen aurrean.
Araubide berria ohiko etxebizitzaren errentamendu-kontratuen gainean aplikatuko da naurri sortaren eta kontratuaren indarraldiak bat etorriz gero (hau da, araubidea ezartzen denerako kontratua indarrean badago), kontratuaren zein haren luzapenen epemugei dagokienez. Hiri Errentamenduei buruzko Legearen (HEL) 10.1 artikuluan aurreikusitako luzapen-aldian dauden kontratuek araubideari jarraituko diote, amaitu arte, eta, ondoren, erregulazio berriaren mende geratuko dira.
Kontratua amaitzeko sei hilabete baino gutxiago falta denetan, errentatzaileak gutxienez lau hilabete lehenago jakinarazi ahal izango du kontratua ez luzatzeko asmoa. Isilbidezko luzapena egin diren kontratuen kasuan, 10. artikulu berriaren mende geratuko dira dekretua indarrean jarri eta lau hilabete igaro ondorengo luzapenaren lehen mugaegunetik aurrera.
Isilbidezko luzapena indargabetzeko kontratua indarrean sartu aurretik egindako jakinarazpenek balio izaten jarraituko dute, eta ez dute ekarriko araubide berrian aurreikusitako kalte-ordainik. Gainera, arauak ezartzen du etxebizitzari buruzko lehen dekretuan aurreikusitako ezohiko luzapena ez dela aplikatuko HELaren 10.1 artikuluaren beste luzapen bat egitekotan.
Ezohiko luzapen hori kontratu bati aplikatzen bazaio, eta kontratu horren jabeak legez jakinarazi badu ez duela berritu nahi, luzapena iraungitzearekin bat amaituko da kontratua, salbu eta alderdiek alokairuarekin jarraitzea adosten badute edo beste kontratu bat sinatzen badute.