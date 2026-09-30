El Gobierno Vasco y Mercedes invertirán 180 millones en tres años para aplicar la fabricación flexible

El Gobierno Vasco y Mercedes-Benz invertirán 181 millones de euros en tres años, del 2026 al 2028, para aplicar la fabricación flexible en su planta de Vitoria-Gasteiz y en los proveedores vascos de la factoría.



El lehendakari, Imanol Pradales, y el director de la fábrica de Vitoria-Gasteiz, Bernd Krottmayer, han presentado hoy esta inversión público-privada, de la cual 61 millones se destinarán a investigación y desarrollo tecnológico.



El proyecto será liderado por Mercedes-Benz e implicará a 11 empresas vascas que van a participar en esta experiencia para adaptar la fabricación de manera flexible a los retos de la nueva automoción.



Krottmayer ha explicado que el proyecto permitirá flexibilizar las líneas de producción para poder producir diferentes tipos de vehículos en la misma planta. Mercedes aportará 20 de los 181 millones.



Además del arranque del modelo Mercedes-Benz VLE (eléctrico) este año, la planta de la capital alavesa, que combina la fabricación de los modelos de combustión con los eléctricos, tiene por delante varios lanzamientos.



Este proyecto de Mercedes es uno de los 25 proyectos transformadores del plan vasco Industria 2030, de los ya se han lanzado 18: 7 liderados por el sector privado y 11 por el sector público.