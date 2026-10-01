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Taberna critica los decretos por “anticonstitucionales” y añade: “Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era lo que podía fortalecer a la sociedad”

El presidente de la Cámara de Comercio de Pamplona ha apuntado a la propiedad privada como vía para la bajada de los alquileres, y ha calificado a los decretos de vivienda como "anticonstitucionales" por limitar ese derecho, mientras alude a la defensa de la propiedad privada durante la dictadura franquista.
GRAFCAV161. PAMPLONA, 01/10/2026.- El presidente de la Cámara de Comercio Javier Taberna (c), el catedratico de la UPNA Emilio Huerta (i) y el responsable de estudios económicos de la Cámara de Comercio Fernando San Miguel (d) han presentado este jueves un informe sobre la situación de la vivienda en Navarra impulsado por la Cámara de Comercio y la Universidad Pública de Navarra. EFE/ Jesús Diges
Javier Taberna, en el centro, durante la rueda de prensa. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, ha salido en defensa de la propiedad privada como herramienta para bajar los precios del alquiler ante unos decretos de vivienda que considera “anticonstitucionales”, y ha recordado el modelo de la dictadura: “En la época franquista, Franco pensó perfectamente, no sé por qué digo esto, que la propiedad privada era lo que podía fortalecer a toda una sociedad”.

En una rueda de prensa en Pamplona, el empresario ha pedido así dejar “que la propiedad privada se desarrolle”, sin las limitaciones que pretende adoptar el Gobierno de España con los decretos de vivienda, porque los precios “se van a modular” en función de la oferta y de la demanda.

“Para el objetivo que se pretende, que es que haya más alquileres a unos precios asequibles, tiene que haber más alquileres. ¿Cómo hay más alquileres? Fomentando, estimulando que haya esos alquileres, no yendo justamente al que es el propietario”, así ha criticado la “incoherencia” de los decretos, que asegura que no cumplirán sus objetivos y solo causarán que “nadie va a querer poner una vivienda en alquiler”.

La clave para el presidente de la Cámara de Comercio es “facilitar que haya más propiedad privada, más empresarios” y, en ese sentido, los decretos limitan “un derecho constitucional como es la propiedad privada”.

Taberna ha afirmado que la propia Constitución reconoce que el derecho a la propiedad privada puede ser limitado, pero ha agregado que el artículo 53 indica que "cualquier limitación a los derechos constitucionales necesitan una ley", y no se puede hacer mediante un decreto.

Por todo ello, el empresario espera que mañana no se aprueben los decretos en la votación del Congreso. Su resultado sería “una huida de las inversiones, de cualquier inversión del sector privado”. Añade que la colaboración entre los ámbitos público y privado “no va a existir porque no va a haber nadie que quiera tener un piso en alquiler, porque al final pierdes la propiedad”.

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