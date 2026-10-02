Combustible
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El G7 liberará hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel durante cuatro meses

Según el presidente de Francia, Emmanuel Macron, las medidas acordadas por los países del G7 “deberían hacer bajar los precios” de los combustibles.
GRAFCAV1006. ERANDIO (BIZKAIA), 15/03/2026.-Una gasolinera marca el combustible diésel por encima de los dos euros/libro este domingo. La guerra que se libra por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero ha disparado el precio del petróleo en tan solo dos semanas un 37 %, con el barril en torno a los 100 dólares y una subida en el año del 64 %. EFE/Luis Tejido

Agencias | EITB

Última actualización

Los países del G7 han acordado liberar inmediatamente de forma coordinada 100 millones de barriles de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) durante los próximos cuatro meses, con una parte importante de diésel disponible en los primeros 20 días, según un comunicado difundido este viernes tras una reunión virtual de sus líderes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha convocado la reunión por videoconferencia, ha afirmado que las medidas acordadas "deberían hacer bajar los precios" de los combustibles y que no habrá "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7 (además de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón).

Según el comunicado, el grupo también ha acordado coordinar los calendarios de mantenimiento de sus refinerías para evitar pérdidas simultáneas de capacidad y aumentar temporalmente las tasas de utilización cuando sea posible.

Asimismo, el G7 ha instado a los países con una capacidad significativa de refinado a incrementar la producción de productos refinados, especialmente diésel.

Combustibles Cumbre G7 Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X