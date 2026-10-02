El G7 liberará hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel durante cuatro meses

Los países del G7 han acordado liberar inmediatamente de forma coordinada 100 millones de barriles de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) durante los próximos cuatro meses, con una parte importante de diésel disponible en los primeros 20 días, según un comunicado difundido este viernes tras una reunión virtual de sus líderes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha convocado la reunión por videoconferencia, ha afirmado que las medidas acordadas "deberían hacer bajar los precios" de los combustibles y que no habrá "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7 (además de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón).

Según el comunicado, el grupo también ha acordado coordinar los calendarios de mantenimiento de sus refinerías para evitar pérdidas simultáneas de capacidad y aumentar temporalmente las tasas de utilización cuando sea posible.

Asimismo, el G7 ha instado a los países con una capacidad significativa de refinado a incrementar la producción de productos refinados, especialmente diésel.