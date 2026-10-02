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10 días de la vivienda como protagonista

De Maricarmen al 'no' a la propuesta de Gobierno de España.
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EITB

Última actualización

El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, el pasado 23 de septiembre ha desencadenado diez días de protesta social que se han trasladado a la política a través de dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros que han recibido el 'no' del Congreso. Esta es la cronología de los hechos.

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