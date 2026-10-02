¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
10 días de la vivienda como protagonista
De Maricarmen al 'no' a la propuesta de Gobierno de España.
El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, el pasado 23 de septiembre ha desencadenado diez días de protesta social que se han trasladado a la política a través de dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros que han recibido el 'no' del Congreso. Esta es la cronología de los hechos.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Adegi alerta de un fuerte pesimismo empresarial en Gipuzkoa, especialmente en la industria
EN DIRECTO
Hace min.
El paro aumenta en 2389 personas en septiembre en Euskadi, pero la afiliación suma 10 336 trabajadores
EN DIRECTO
Hace min.
Taberna critica los decretos por “anticonstitucionales” y añade: “Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era lo que podía fortalecer a la sociedad”
EN DIRECTO
Hace min.
La OCU advierte que la gasolina y el diésel suben más del 30 % desde el inicio de la guerra en Irán
EN DIRECTO
Hace min.
Ubarretxena destaca que el problema de la vivienda es "complejo" y lamenta que los decretos estén hechos "a salto de mata"
EN DIRECTO
Hace min.
El BOE publica el segundo decreto de vivienda que incluye prórroga automática de los contratos e indemnización
EN DIRECTO
Hace min.
El segundo decreto de vivienda incluirá una indemnización de 12 meses si el casero no renueva el alquiler
EN DIRECTO
Hace min.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exigen que se convaliden los dos decretos
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco y Mercedes invertirán 180 millones en tres años para aplicar la fabricación flexible
Cargar más