La confianza empresarial se ha instalado en niveles de fuerte pesimismo en Gipuzkoa, especialmente en la industria, según la última Encuesta de Coyuntura Económica de Adegi. Pese a esta situación, la patronal guipuzcoana mantiene su previsión de que el PIB de Gipuzkoa crezca entre un 2 % y un 2,5 % en 2026, un avance que estaría sostenido casi exclusivamente por el sector servicios.

Adegi prevé además la creación neta de entre 2000 y 2500 empleos asalariados durante este año, principalmente en los servicios.

La industria, la más afectada

Según los datos presentados este viernes por la presidenta de Adegi, Isabel Busto, el 23 % de las empresas considera que su mercado está en recesión, el mismo porcentaje que percibe una reactivación. La patronal señala que se trata de uno de los peores resultados desde 2021.

La situación es especialmente complicada en la industria: el 31,5 % de las empresas industriales considera que está en recesión, 7,5 puntos más que hace un año. En construcción y servicios, el porcentaje se sitúa en torno al 10 %.

La cartera de pedidos refleja también este deterioro. El 36 % de las empresas, y el 45,5 % de las industriales, declara tener un nivel de pedidos débil, el peor dato desde enero de 2021.

Aunque la facturación media aumentó un 2,2 % respecto al trimestre anterior, el crecimiento vuelve a estar impulsado por los servicios, con un 4 %, frente al 1,2 % de la industria.

El absentismo y los costes, entre las principales preocupaciones

En materia de empleo, el 86,5 % de las empresas prevé mantener o aumentar sus plantillas, aunque este indicador retrocede seis puntos en la industria respecto al año pasado. Además, el 21,5 % de las empresas industriales considera que actualmente tiene un nivel de empleo excesivo.

Entre las principales preocupaciones empresariales figuran los costes laborales, los incrementos salariales y el absentismo. Este último es el factor que más ha aumentado desde abril, según Adegi. También han ganado peso el coste y abastecimiento de materias primas y la energía, así como las dificultades para encontrar personal cualificado.

Ante este escenario, la patronal reclama más inversión en tecnología e inteligencia artificial aplicada a la industria, capital para proyectos de transformación, medidas para que las pymes ganen escala y una mayor apuesta por el talento.