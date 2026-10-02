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Adegik ezkortasun handia antzeman du Gipuzkoako enpresetan, batez ere industrian

Patronalak % 2 eta % 2,5 arteko BPGaren hazkundeari eutsi dio 2026rako, baina zerbitzuek bultzatuko dute ia erabat.

VITORIA, 18/03/2026.- La fábrica de Michelin en Vitoria no está acusando, de momento, el impacto de la guerra de Irán, ha arrancado el año con un incremento de las ventas y espera cumplir el objetivo de fabricar ocho millones de neumáticos en 2026. EFE/ Michelin ***SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako enpresen konfiantza ezkortasun handiko mailetan dago, batez ere industrian, Adegik egindako azken Ekonomia Egoeraren Inkestaren arabera. Hala ere, Gipuzkoako patronalak % 2 eta % 2,5 arteko BPGaren hazkundea aurreikusten du 2026rako. Hazkunde hori, gainera, ia erabat zerbitzuek bultzatuko lukete.

Adegik, halaber, aurten 2.000 eta 2.500 soldatapeko lanpostu artean sortzea aurreikusten du, gehienak zerbitzuen sektorean.

Industria, egoera zailenean

Isabel Busto Adegiko presidenteak ostiral honetan aurkeztutako datuen arabera, enpresen % 23k uste du bere merkatua atzeraldian dagoela. Beste hainbestek, berriz, susperraldia sumatzen du. Patronalaren arabera, 2021etik izandako emaitzarik txarrenetako baten aurrean gaude.

Egoera bereziki zaila da industrian: industria-enpresen % 31,5ek uste du atzeraldian dagoela, duela urtebete baino 7,5 puntu gehiago. Eraikuntzan eta zerbitzuetan, aldiz, % 10 ingurukoa da proportzio hori.

Eskaera-zorroak ere egoeraren okerrera egin duela erakusten du. Enpresen % 36k, eta industria-enpresen % 45,5ek, eskaera-maila ahula duela adierazi du. 2021eko urtarriletik izandako daturik txarrena da.

Bestalde, enpresen batez besteko fakturazioa % 2,2 hazi da aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, baina hazkunde hori zerbitzuek bultzatu dute batez ere: % 4 hazi da sektorean, eta % 1,2 soilik industrian.

Absentismoa eta kostuak, kezka nagusien artean

Enpleguari dagokionez, enpresen % 86,5ek plantilla mantendu edo handitzea aurreikusten du, nahiz eta industriaren kasuan adierazle horrek sei puntu egin duen behera iaztik. Gainera, industria-enpresen % 21,5ek uste du gaur egun langile gehiegi dituela.

Enpresen kezka nagusien artean daude lan-kostuak, soldata-igoerak eta absentismoa. Adegiren arabera, azken hori da apiriletik gehien handitu den kezka. Era berean, gora egin dute lehengaien eta energiaren kostuak eta hornidurarekin lotutako arazoek, baita langile kualifikatuak aurkitzeko zailtasunek ere.

Egoera horren aurrean, patronalak teknologian eta industriari aplikatutako adimen artifizialean gehiago inbertitzeko eskatu du, baita eraldaketa-proiektuetarako kapitala, enpresa txikiek tamaina irabazteko neurriak eta talentuaren aldeko apustu handiagoa ere.

Industria Adegi Gipuzkoa Ekonomia

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