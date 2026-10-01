Tabernak "Konstituzioaren aurkakotzat" jo ditu dekretuak, eta gaineratu du: "Francok ezin hobeto pentsatu zuen jabetza pribatuak indartu zezakeela gizartea"
Iruñeko Merkataritza Ganberako presidenteak jabetza pribatuaren alde egin du alokairuak jaisteko modu gisa, eta etxebizitzari buruzko dekretuak "Konstituzioaren kontrakotzat" jo ditu eskubide hori mugatzeagatik. Era berean, diktadura frankista aipatu du, jabetza pribatuaren defentsan.
Javier Taberna, Nafarroako Merkataritza Ganberako presidentea, jabetza pribatuaren alde agertu da alokairuaren prezioak jaisteko tresna gisa, "konstituzioaren kontrakotzat" jotzen dituen etxebizitza-dekretuen aurrean, eta diktaduraren eredua ekarri du gogora: "Frankismo garaian, Francok ezin hobeto pentsatu zuen, ez dakit zergatik esaten dudan hori, jabetza pribatuak indartu zezakeela gizarte oso bat".
Iruñean emandako prentsaurreko batean, enpresariak "jabetza pribatua garatzen uzteko" eskatu du, Espainiako Gobernuak etxebizitza-dekretuekin jarri nahi dion mugarik gabe, prezioak eskaintzaren eta eskariaren arabera "modulatuko" direlako.
"Lortu nahi den helbururako, hau da, alokairu gehiago egotea arrazoizko prezioetan, alokairu gehiago egon behar dira. Nola egongo dira alokairu gehiago? Alokairu horiek egon daitezen sustatuz, eta ez jabearen kontra joz ", esan du Tabernak, eta dekretuen “koherentzia eza” kritikatu du. Esan duenez, ez dituzte helburuak beteko eta ondorio bakarra izango da "inork ez duela nahiko alokairuko etxebizitzarik jarri nahi”.
Merkataritza Ganberako presidentearen arabera, gakoa "jabetza pribatu gehiago eta enpresari gehiago egotea erraztea da", eta dekretuek, ordea, "jabetza pribatua (eskubide konstituzional bat)" mugatzen dute.
Tabernak adierazi du Konstituzioak berak aitortzen duela jabetza pribaturako eskubidea mugatu daitekeela, baina 53. artikuluak adierazten duela "eskubide konstituzionaletarako edozein mugek lege bat behar duela", eta ezin dela egin dekretu baten bidez.
Horregatik guztiagatik, bihar Kongresuko bozketan dekretuak ez onartzea espero du enpresaburuak. Horren emaitza "inbertsioek ihes egitea izango litzateke, sektore pribatuko edozein inbertsiok ihes egitea". Gaineratu duenez, eremu publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza "ez da egongo, inork ez duelako etxebizitza bat alokairuan eduki nahiko, azkenean jabetza galtzen duzulako".