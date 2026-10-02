Langabeziak gora egin du irailean Euskadin, eta 109.237 pertsonara iritsi da, baina afiliatuen kopurua ere handitu da
Langabeziak gora egin du hiru lurraldeetan: % 2,84 Araban, % 2,33 Gipuzkoan eta % 2,01 Bizkaian. Euskadik 109.237 langabe eta 1.041.618 kotizatzaile ditu.
Euskal Autonomia Erkidegoko langabeen kopurua 2.389 pertsonatan handitu da irailean, abuztuarekin alderatuta. Hala, 109.237 pertsona zeuden langabezian hilaren amaieran, hau da, aurreko hilabetean baino % 2,24 gehiago, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak argitaratutako datuen arabera.
Iazko irailarekin alderatuta ere gora egin du langabeziak. Zehazki, 2.268 langabe gehiago daude Euskadin, eta horrek % 2,12ko igoera dakar.
Langabeziak gora egin du hiru lurraldeetan.
Bizkaian, langabeen erdia baino gehiago
Bizkaian, 61.679 pertsona zeuden langabezian, abuztuan baino 1.215 gehiago, % 2,01eko igoerarekin.
Gipuzkoan, berriz, 29.156 langabe zenbatu dituzte, aurreko hilabetean baino 665 gehiago; beraz, % 2,33 egin du gora langabeziak.
Araban, azkenik, 18.402 pertsona zeuden langabezian, abuztuan baino 508 gehiago. Lurralde horretan izan da igoerarik handiena, % 2,84koa.
Milioi bat kotizatzaile baino gehiago Euskadin
Langabeziaren gorakadarekin batera, Gizarte Segurantzako afiliazioak ere gora egin du Euskadin. Irailean, 10.336 langile gehiago afiliatu ziren, eta guztira 1.041.618 kotizatzaile daude. Abuztuarekin alderatuta, % 1eko hazkundea da.
Iazko irailarekin alderatuz gero, afiliatuen kopurua % 2,29 hazi da, hau da, 23.358 kotizatzaile gehiago daude.
Iraileko igoera abuztuko datuen ondoren etorri da. Izan ere, udako hilabetean Euskadik 11.018 afiliatu galdu zituen uztaileko datuekin alderatuta.
Espainian ere gora egin du
Estatuan, 23.587 pertsonatan egin du gora langabeziak irailean, abuztuarekin alderatuta, % 1eko igoerarekin. Guztira, 2.379.505 pertsona daude langabezian.
Urte arteko konparazioan, ordea, bestelakoa da bilakaera: 42.160 langabe gutxiago daude Espainian 2025eko irailarekin alderatuta, hau da, % 1,74ko jaitsiera.
Afiliazioari dagokionez, Espainiak 22.437.553 langilerekin itxi du iraila, abuztuan baino 92.327 gehiago (% 0,41).