La protesta por la vivienda llena Madrid y los inquilinos anuncian una huelga general "pronto"
El Sindicato de Inquilinas anuncia que trabaja con los sindicatos laborales para convocar una huelga general por la vivienda, aunque todavía no hay fecha.
Miles de personas se manifiestan este sábado en Madrid para reclamar el derecho a una vivienda digna, un día después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de España. La movilización, convocada por el Sindicato de Inquilinas, ha comenzado a las 12:00 horas y las distintas columnas confluirán en la plaza de Cibeles.
La protesta se produce en plena acampada de la Puerta del Sol, que afronta su séptima jornada y se ha extendido a las calles próximas a la plaza. Los participantes mantienen la movilización tras el rechazo parlamentario de las medidas y reclaman que la vivienda ocupe un lugar central en la agenda política.
El Sindicato de Inquilinas prepara una huelga general
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha anunciado que la organización ya está trabajando con los sindicatos laborales mayoritarios para preparar una huelga general por la vivienda.
Racu ha señalado que la convocatoria será "pronto", aunque todavía no existe una fecha concreta. Según ha explicado, están trabajando con el resto de organizaciones para alcanzar un consenso y organizar una movilización que tenga una participación "como no se ha visto en años".
"Ahora sí empieza la legislatura de la vivienda", ha afirmado la portavoz, que ha advertido de que, "gobierne quien gobierne", no van a aceptar otros cuatro años sin abordar el problema de la vivienda.
Racu ha defendido la huelga general como una «herramienta histórica» para transformar la realidad y ha asegurado que ya existe un acuerdo amplio con los sindicatos laborales sobre la necesidad de impulsarla.
"El poder vuelve a las calles"
La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha criticado el rechazo de los decretos y ha acusado al Congreso de estar "secuestrado por el rentismo" y desconectado de la mayoría social.
En este contexto, ha asegurado que las manifestaciones de este sábado demuestran que "el poder vuelve a las calles" y ha definido la movilización como "un aviso a navegantes".
Racu también ha defendido la continuidad de las acampadas iniciadas en Madrid y extendidas a otras ciudades. En el caso de la Puerta del Sol, ha señalado que la decisión sobre su continuidad corresponde a la asamblea general y que se tomará "día a día".
Cuatro columnas hasta Cibeles
La manifestación ha arrancado con cuatro columnas desde la plaza de España, el Hospital de La Princesa, la calle Atocha y la glorieta de Emilio Castelar. Todas ellas tienen previsto confluir en la plaza de Cibeles.
La movilización llega un día después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno. Las iniciativas incluían, entre otras medidas, la renovación automática de los contratos de alquiler, la limitación al 2 % de las actualizaciones anuales de renta, la prórroga de dos años de los arrendamientos vigentes, la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios de familias vulnerables y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
La acampada de Sol continúa mientras la movilización por la vivienda se extiende por Madrid. Además, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para esta tarde el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la capital.