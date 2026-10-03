Miles de personas se manifiestan este sábado en Madrid para reclamar el derecho a una vivienda digna, un día después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de España. La movilización, convocada por el Sindicato de Inquilinas, ha comenzado a las 12:00 horas y las distintas columnas confluirán en la plaza de Cibeles.

La protesta se produce en plena acampada de la Puerta del Sol, que afronta su séptima jornada y se ha extendido a las calles próximas a la plaza. Los participantes mantienen la movilización tras el rechazo parlamentario de las medidas y reclaman que la vivienda ocupe un lugar central en la agenda política.

El Sindicato de Inquilinas prepara una huelga general

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha anunciado que la organización ya está trabajando con los sindicatos laborales mayoritarios para preparar una huelga general por la vivienda.

Racu ha señalado que la convocatoria será "pronto", aunque todavía no existe una fecha concreta. Según ha explicado, están trabajando con el resto de organizaciones para alcanzar un consenso y organizar una movilización que tenga una participación "como no se ha visto en años".