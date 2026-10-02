DECRETOS DE VIVIENDA
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Los manifestantes de Sol se traladan frente al Congreso: "¿Dónde está el Gobierno progresista?"

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MADRID, 02/10/2026.- Cientos de personas se manifiestan en las inmediaciones del Congreso, donde este viernes a mediodía tiene lugar la votación de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y que, salvo sorpresa, no saldrán adelante. EFE/ Kiko Huesca
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Soleko manifestariak Kongresuaren aurrera mugitu dira: "Non dago Gobernu aurrerakoia?"

EITB

Última actualización

Cientos de manifestantes que estaban acampados en la Puerta del Sol se han trasladado frente al Congreso de los Diputados. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha calificado como "muy grave" el futurible rechazo de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de coalición y ha llamado "a la huelga general por la vivienda" porque "no se puede tolerar" el rechazo de esta iniciativa por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 

Vivienda Congreso Diputados Pedro Sánchez Política

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