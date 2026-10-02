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Los manifestantes de Sol se traladan frente al Congreso: "¿Dónde está el Gobierno progresista?"
Cientos de manifestantes que estaban acampados en la Puerta del Sol se han trasladado frente al Congreso de los Diputados. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha calificado como "muy grave" el futurible rechazo de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de coalición y ha llamado "a la huelga general por la vivienda" porque "no se puede tolerar" el rechazo de esta iniciativa por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
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