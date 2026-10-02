¿Cuáles son los plazos si Sánchez convoca elecciones?

Si Pedro Sánchez decide finalmente adelantar las elecciones generales, el proceso comenzaría con la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria formal de los comicios. Al tratarse de unas elecciones anticipadas, el presidente del Gobierno español debe fijar en el decreto de disolución la fecha de la votación.

La publicación del Real Decreto en el BOE es la que activa el calendario electoral. Desde ese momento deben transcurrir 54 días hasta la celebración de las elecciones. Por tanto, si Sánchez fijara finalmente el 29 de noviembre como fecha de los comicios, el decreto debería publicarse 54 días antes. Es decir, el 6 de octubre.