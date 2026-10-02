¿Cuáles son los plazos si Sánchez convoca elecciones?
Si Sánchez decide convocar elecciones para el 29 de noviembre, el Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral tendría que publicarse el 6 de octubre en el BOE, activando un calendario de 54 días hasta la jornada electoral.
Si Pedro Sánchez decide finalmente adelantar las elecciones generales, el proceso comenzaría con la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria formal de los comicios. Al tratarse de unas elecciones anticipadas, el presidente del Gobierno español debe fijar en el decreto de disolución la fecha de la votación.
La publicación del Real Decreto en el BOE es la que activa el calendario electoral. Desde ese momento deben transcurrir 54 días hasta la celebración de las elecciones. Por tanto, si Sánchez fijara finalmente el 29 de noviembre como fecha de los comicios, el decreto debería publicarse 54 días antes. Es decir, el 6 de octubre.
¿Cuándo se presentarían las candidaturas?
Las candidaturas deberían presentarse ante la Junta Electoral en un plazo de entre 15 y 20 días desde la convocatoria. En el caso de que los partidos concurran en coalición, el plazo para comunicarla es inferior, de 10 días.
¿Cuándo se publicarían las candidaturas definitivas?
28 días después de la convocatoria electoral, el BOE publicaría la proclamación definitiva de las candidaturas, después de un breve periodo de revisión destinado a analizar posibles irregularidades en las listas.
¿Cuándo comenzaría la campaña electoral?
La campaña electoral comenzaría 10 días después de la publicación en el BOE de las listas de candidaturas definitivas y tendría una duración de 15 días.
El último día de campaña finalizaría a medianoche del día anterior a la votación. A partir de ese momento comenzaría la jornada de reflexión.
¿Qué fecha tendrían las elecciones?
Al tratarse de unas elecciones anticipadas, Sánchez debería establecer en el decreto de disolución la fecha de celebración de los comicios. La publicación del Real Decreto en el BOE es la que determina el inicio del calendario y la fecha de la cita electoral, que se celebraría 54 días después.