Los reyes de España visitarán Ceuta el 13 de octubre en la primera visita real desde 2007

Los reyes de España viajarán el próximo 13 de octubre a Ceuta en la que será su primera visita desde su llegada al trono en junio de 2014 y que se producirá dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80 000 migrantes a esta ciudad autónoma desde Marruecos, según ha anunciado este jueves fuentes Zarzuela y del Gobierno español.



La visita incluirá también Melilla, donde tampoco habían estado hasta la fecha. La única visita real desde el restablecimiento de la monarquía a ambas ciudades enclavadas en el norte de África fue la realizada por Juan Carlos I y Sofía el 6 y 7 de noviembre de 2007, y "ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real", han precisado las fuentes.



El desplazamiento de los reyes a Ceuta fue anunciado a finales de agosto por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió que había "argumentos y razones más que suficientes" para que el monarca viajara a la ciudad autónoma y prometió que se produciría cuando se dieran "las condiciones para ello".



La fecha no se ha concretado hasta ahora, si bien en las semanas transcurridas desde el Ejecutivo se había venido ratificando que iba a producirse de forma inminente y que Moncloa y Zarzuela estaban trabajando en su organización. Este mismo miércoles, preguntado por la fecha, Sánchez dijo que se anunciaría llegado el momento y eludió aclarar si acompañaría a los Reyes en el viaje.





Sánchez no acompañará a los reyes



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no viajará junto a los reyes, Felipe VI y Letizia, según han confirmado fuentes de Moncloa.



En el Ejecutivo alegan que Sánchez no suele acompañar a los monarcas en sus viajes oficiales y previsiblemente será algún ministro el que represente al Gobierno en esta visita, que se producirá dos meses y medio después de la entrada masiva de 80.000 personas a Ceuta desde Marruecos.

