Será noticia: votación de los decretos de vivienda, movilizaciones contra la especulación y alerta roja en el este peninsular

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 2 de octubre de 2026:

- Votación de los decretos de vivienda: Tras el no de Junts, dice Pedro Sánchez que su voto hoy les retratará ante generaciones enteras, y no retira los decretos pese a que ninguna de las medidas de vivienda que salieron del consejo de ministros va a ser convalidada en el Congreso, despues de esa decisión de Junts de votar no a ambos textos. La prórroga automática de los alquileres ya lo tenía imposible tras el no del PNV pero era la formación de Puigdemont la que a última hora de ayer anunciaba la estocada definitiva al decreto con el grueso de las medidas. No habrá limitación de compra para los fondos buitre ni moratoria antidesahucios de personas vulnerables. A las 11:00 horas comenzará ese pleno extraordinario al que los diputados están llamados a llegar con tiempo ante la previsión de protestas en el exterior del Congreso.

- Movilizaciones contra la especulación en las capitales de Hego Euskal Herria: Muy atentos a lo que ocurra en Madrid, los sindicatos de vivienda han llamado movilizaciones para esta tarde.

- Alerta roja por lluvias en el este peninsular: Las lluvias intensas mantienen en alerta a buena parte del litoral mediterráneo, especialmente en la Comunitat Valenciana y Catalunya, donde se han activado varios avisos ES Alert ante el riesgo de precipitaciones fuertes. En Castellón, las lluvias han dejado acumulados de hasta 153,8 litros por metro cuadrado en Aín, mientras la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido del riesgo de crecidas en la zona de Tortosa.