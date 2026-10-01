El PNV advierte de que "la mala praxis legislativa" con relación a la vivienda "no se puede repetir"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha censurado que "no ha habido diálogo" con su partido sobre el decreto de vivienda del Gobierno relativo a la renovación automática de alquileres y ha advertido de que "esta mala praxis legislativa no se puede repetir".

En declaraciones en Urnieta (Gipuzkoa), Vaquero ha confirmado que el PNV dará mañana en el Congreso su apoyo "crítico" al decreto de vivienda del Gobierno que recoge la mayoría de las medidas, pero rechazará el segundo decreto con la renovación automática de los alquileres.

Según Vaquero, el PNV lo va a rechazar porque considera que "no beneficia que los pequeños propietarios mantengan su vivienda de alquiler en el mercado" cuando "más del 90 % de la vivienda de alquiler la ponen en el mercado los pequeños propietarios", ha evidenciado.

La jeltzale ha reiterado que el "sí" de su formación a "las medidas urgentes para garantizar la función social de la vivienda" será "crítico" debido a "la forma de proceder" del Gobierno.

Vaquero ha indicado que en este decreto se han recogido medidas de protección al pequeño propietario, "pero todavía se necesitarán" tomar otras. Además, ha criticado que este decreto es “un parche”, y ha puesto de manifiesto que incluye “algunas medidas” solicitadas por el PNV, pero que "va a ser de dudosa aplicación el decreto ley en su totalidad".