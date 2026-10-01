Sánchez pide a los grupos del Congreso "altura de miras" y "dejar a un lado la ideología" en la votación de los decretos de vivienda

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a todos los grupos del Congreso de los Diputados "altura de miras" para convalidar los dos decretos de la vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros: "Dejemos a un lado la ideología".



Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja en A Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra). Allí, Sánchez se ha reencontrado con los expresidentes del Ejecutivo español, Mariano Rajoy y Felipe González.

Pedro Sánchez se ha referido a la "mayor" de las "dificultades" que existe en la actualidad en el país, la "emergencia habitacional". "Ese es el objetivo del acuerdo que alcanzamos el martes, fruto del diálogo con los grupos parlamentarios y también dentro del Gobierno a coalición progresista", ha reivindicado.

