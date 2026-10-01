CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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Sánchez pide a los grupos del Congreso "altura de miras" y "dejar a un lado la ideología" en la votación de los decretos de vivienda

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja en O Grove (Pontevedra). Allí, Sánchez se ha reencontrado con los expresidentes del Ejecutivo español, Mariano Rajoy y Felipe González.
O GROVE (PONTEVEDRA), 01/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2-d), saluda a los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy (i) y Felipe González (2i), junto al ex presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa (c), y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda (d), este jueves en O Grove (Pontevedra) durante la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja, que durante tres jornadas abordará cuestiones como la situación que vive Ceuta, las relaciones con Marruecos y los retos de la Inteligencia Artificial. EFE/ Lavandeira Jr
Pedro Sánchez saluda a Felipe González, en presencia de Mariano Rajoy y el rey de España. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Sanchezek "ikuspegi zabala" eta "ideologia alde batera uztea" eskatu die Kongresuko taldeei etxebizitza dekretuen bozketan

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a todos los grupos del Congreso de los Diputados "altura de miras" para convalidar los dos decretos de la vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros: "Dejemos a un lado la ideología".

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja en A Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra). Allí, Sánchez se ha reencontrado con los expresidentes del Ejecutivo español, Mariano Rajoy y Felipe González. 

Pedro Sánchez se ha referido a la "mayor" de las "dificultades" que existe en la actualidad en el país, la "emergencia habitacional". "Ese es el objetivo del acuerdo que alcanzamos el martes, fruto del diálogo con los grupos parlamentarios y también dentro del Gobierno a coalición progresista", ha reivindicado.

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