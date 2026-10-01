Sanchezek "ikuspegi zabala" eta "ideologia alde batera uztea" eskatu die Kongresuko taldeei etxebizitza dekretuen bozketan
Hala adierazi du O Groveko (Pontevedra) La Toja Foroaren VIII. edizioaren inaugurazioan. Bertan, Mariano Rajoy eta Felipe Gonzalez Espainiako Gobernuko presidente ohiekin egin du topo.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak "ikuspegi zabala" eskatu die Diputatuen Kongresuko alderdi guztiei, Ministroen Kontseiluak onartutako etxebizitzaren bi dekretuak bozkatzeko orduan: "Utz dezagun alde batera ideologia".
Hala adierazi du La Toja Foroaren VIII. edizioaren inaugurazioan, A Illa da Toxan, O Groven (Pontevedra). Bertan, Mariano Rajoy eta Felipe Gonzalez Espainiako Gobernuko presidente ohiekin egin du topo Sanchezek.
Adierazi duenez, Espainian dagoen "arazorik handiena" bizitokiena da. " Hori da, hain zuzen ere, asteartean lortu genuen akordioaren helburua, talde parlamentarioekin izandako elkarrizketaren ondorioz, eta baita koalizio gobernu aurrerakoiaren barruan ere ", aldarrikatu du.