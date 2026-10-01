DIPUTATUEN KONGRESUA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek "ikuspegi zabala" eta "ideologia alde batera uztea" eskatu die Kongresuko taldeei etxebizitza dekretuen bozketan

Hala adierazi du O Groveko (Pontevedra) La Toja Foroaren VIII. edizioaren inaugurazioan. Bertan, Mariano Rajoy eta Felipe Gonzalez Espainiako Gobernuko presidente ohiekin egin du topo.

O GROVE (PONTEVEDRA), 01/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2-d), saluda a los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy (i) y Felipe González (2i), junto al ex presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa (c), y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda (d), este jueves en O Grove (Pontevedra) durante la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja, que durante tres jornadas abordará cuestiones como la situación que vive Ceuta, las relaciones con Marruecos y los retos de la Inteligencia Artificial. EFE/ Lavandeira Jr
Pedro Sanchezek Felipe Gonzalez agurtu du, Mariano Rajoy eta Espainiako erregearen aurrean. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak "ikuspegi zabala" eskatu die Diputatuen Kongresuko alderdi guztiei, Ministroen Kontseiluak onartutako etxebizitzaren bi dekretuak bozkatzeko orduan: "Utz dezagun alde batera ideologia".

Hala adierazi du La Toja Foroaren VIII. edizioaren inaugurazioan, A Illa da Toxan, O Groven (Pontevedra). Bertan, Mariano Rajoy eta Felipe Gonzalez Espainiako Gobernuko presidente ohiekin egin du topo Sanchezek. 

Adierazi duenez, Espainian dagoen "arazorik handiena" bizitokiena da. " Hori da, hain zuzen ere, asteartean lortu genuen akordioaren helburua, talde parlamentarioekin izandako elkarrizketaren ondorioz, eta baita koalizio gobernu aurrerakoiaren barruan ere ", aldarrikatu du.

Etxebizitza Pedro Sanchez Felipe González Márquez Espainiako Felipe VI.a Mariano Rajoy Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X