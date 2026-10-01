EH Bilduk EAE osoa etxebizitza gune tentsionatu izendatzeko ekimena aurkeztuko du
Nerea Kortajarena legebiltzarkideak iragarri duenaren arabera, koalizioaren asmoa da Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoa etxebizitza gune tentsionatu izendatzea, Espainiako Gobernuaren dekretuetako tresnak erabili ahal izateko.
EH Bilduk ekimen bat aurkeztuko du Eusko Legebiltzarrean, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidego osoa etxebizitzaren arloan eremu tentsionatu izendatzeko, "Nafarroako Gobernuak egin zuen bezala", Espainiako Gobernuaren etxebizitza dekretuek eskaintzen dituzten tresna guztiak baliatu ahal izateko, “hemen ere bai".
Nafarroako Foru Erkidegoak, bere ekimenez, lurralde horretako hogei bat udalerri izendatu zituen eremu tentsionatu.
Nerea Kortajarena legebiltzarkideak iragarri du ekimena Legebiltzarreko atarian. Gainera, EAJri "behar den moduan aritzeko" eta Diputatuen Kongresuan dekretuen alde bozkatzeko deia egin dio.
"Momentuak politiko kontundenteak eskatzen ditu, eta ez da nahikoa abstentzio bat, bihar bi dekretuen alde bozkatu beharra dago inolako aitzakiarik eta ke gortinarik erabili gabe", esan du.
Gainera, Denis Itxaso sailburuak aurkeztutako etxebizitza-funtsa kritikatu du Kortajarenak, ez delako "koherentea" Vienan aplikatzen ari diren politikekin. Hori dela eta, "etxebizitza parke publiko handi bat martxan jartzeko" estrategia bat eskatu du.