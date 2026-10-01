Euskadi toma nota del modelo vienés de barrios verdes, bien conectados y con menos coches

Menos espacio para los coches, más vida de barrio y edificios más altos para ganar zonas verdes son algunas de las lecciones que el Departamento Vasco de Vivienda ha extraído para Euskadi tras visitar varios de los principales desarrollos urbanísticos de Viena.

"Hay cosas que ya hacemos y hemos comprobado que vamos por el camino correcto, y hemos encontrado otras en las que tenemos que seguir aprendiendo", ha resumido este jueves Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco, durante una visita al barrio de Seestadt, uno de los mayores proyectos urbanísticos de Europa.

Una delegación vasca ha recorrido estos días diferentes proyectos de vivienda de la capital austríaca, desde conjuntos históricos hasta nuevos barrios con miles de viviendas, para estudiar una política considerada un modelo en Europa y en la que García Astrain identifica varias constantes.

La primera es la conexión con transporte público de alta capacidad, como el metro o trenes de cercanías, presente en casi todos los desarrollos visitados.

Otra enseñanza es que "no hay una oposición entre naturaleza y edificación", sino una integración de ambas, con zonas verdes y espacios públicos incorporados desde el diseño inicial de los barrios.

En Seestadt, levantado desde 2010 sobre un antiguo aeródromo en el noreste de Viena, esa idea se materializa alrededor de un lago artificial de cinco hectáreas y amplias zonas públicas, que ocupan la mitad del espacio total del proyecto.

El barrio tiene ahora unos 12 000 habitantes, pero está concebido para superar los 25 000 cuando finalice su desarrollo la próxima década. La inversión total de las obras asciende a más de 6000 millones de euros.

De las más de 11 500 viviendas previstas, aproximadamente dos tercios corresponden a diferentes fórmulas de vivienda asequible debido a las ayudas públicas.

El diseño del barrio incorporó criterios de género y procesos de participación infantil, en los que niños y jóvenes pudieron aportar su visión sobre los espacios públicos, con la idea de que vivienda, colegios, comercios, trabajo y ocio queden a distancias que puedan hacerse a pie o en bicicleta.

Todo el callejero de Seestadt está dedicado a figuras femeninas, como el paseo peatonal Janis Joplin o la Plaza Hannah Arendt.

García Astrain ha destacado que la experiencia vienesa demuestra que construir mucha vivienda no es suficiente ya que debe haber una enorme planificación previa para combinar vivienda, empleo, comercio, equipamientos, naturaleza y diferentes perfiles sociales.

"Eso es hacer ciudad", ha señalado el director, que ha destacado también la combinación de vivienda pública, protegida y libre en todos los proyectos.

Menos coches

Una de las principales diferencias de Viena con Euskadi que García Astrain ha apuntado es el espacio que ocupa el automóvil.

En los nuevos barrios vieneses, los aparcamientos se concentran en espacios específicos en altura, en lugar de construir garajes subterráneos bajo cada vivienda, lo que, según ha explicado, permite reducir mucho los costes y el impacto ambiental.

Más altura para ganar espacio público

García Astrain ha resaltado también las mayores densidades de algunos proyectos vieneses, con desarrollos que alcanzan unas 170 viviendas por hectárea frente al alrededor de 100 que, según ha indicado, se manejan en Euskadi.

Ha defendido que construir más alto no tiene por qué implicar una peor calidad urbana si permite liberar suelo para parques y espacios públicos de calidad.

Otro elemento que ha puesto en valor ha sido la diversidad de tipos de residencia y perfiles sociales, que pueden convivir incluso dentro de un mismo edificio.

García ha reconocido que trasladar esa fórmula a Euskadi está condicionado por una cultura de la propiedad mucho más arraigada que en Viena, donde el alquiler es mayoritario.

El director de Vivienda ha insistido en que el modelo vienés demuestra que el alquiler no tiene por qué ser sinónimo de precariedad. "Aquí el alquiler es la misma estabilidad que para nosotros la propiedad, te diría que incluso más porque no tienes una hipoteca que pagar", ha concluido.