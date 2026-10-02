Sánchez asegura que no darán "un paso atrás": "O están con la mayoría social o con los especuladores"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo no dará "un paso atrás" en la defensa del derecho a la vivienda, pese al rechazo anunciado por PP, Vox y Junts a los decretos aprobados por el Consejo de Ministros. El PSOE sostiene que los tres partidos tendrán que explicar su posición en el pleno extraordinario de este viernes.
Sánchez ha publicado un mensaje en la red social X en el que ha defendido las medidas incluidas en los decretos, entre ellas frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda y fomentar los alquileres asequibles.
El presidente español también ha señalado que las medidas buscan frenar los desahucios y ha puesto como ejemplo el caso de Macarena, una vecina de Barcelona cuyo desahucio ha sido suspendido este jueves.
"Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", ha afirmado Sánchez.
El PSOE reclama a PP, Vox y Junts que expliquen su voto
El PSOE ha insistido en la misma línea y ha planteado una "dicotomía clara" entre estar "con los fondos buitres o con la ciudadanía" y "con los especuladores o con la mayoría social".
Fuentes socialistas han señalado que PP, Vox y Junts tendrán que "retratarse" en el pleno extraordinario del Congreso, en el que está previsto que los decretos decaigan si se mantiene el rechazo anunciado por estas tres formaciones.
"Tendrán que explicar por qué votan en contra de proteger los desahucios, los límites a la especulación y los fondos buitre", han señalado las mismas fuentes. También han cuestionado que voten en contra de las ayudas para acceder a la primera vivienda y de los incentivos para lograr alquileres más asequibles.
El PSOE sostiene que el Gobierno español ha "escuchado el clamor de las calles" y ha respondido con "medidas valientes y concretas", fruto de "meses de trabajo y negociación".
"Ahora debe hacerlo el Congreso", han añadido los socialistas.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, también ha recurrido al mismo planteamiento: "Con los fondos buitres o con la ciudadanía. Con los especuladores o con la mayoría social. Mañana que cada quien se retrate de qué lado está".