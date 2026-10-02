Sánchez asegura que no darán "un paso atrás": "O están con la mayoría social o con los especuladores"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo no dará "un paso atrás" en la defensa del derecho a la vivienda, pese al rechazo anunciado por PP, Vox y Junts a los decretos aprobados por el Consejo de Ministros. El PSOE sostiene que los tres partidos tendrán que explicar su posición en el pleno extraordinario de este viernes.

Sánchez ha publicado un mensaje en la red social X en el que ha defendido las medidas incluidas en los decretos, entre ellas frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda y fomentar los alquileres asequibles.

El presidente español también ha señalado que las medidas buscan frenar los desahucios y ha puesto como ejemplo el caso de Macarena, una vecina de Barcelona cuyo desahucio ha sido suspendido este jueves.

"Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", ha afirmado Sánchez.