Zeintzuk dira epeak Sanchezek hauteskundeak deitzen baditu?
Sanchezek hauteskundeak azaroaren 29rako deitzea erabakitzen badu, Gorteak desegiteko eta hauteskundeetarako deialdia egiteko Errege Dekretua urriaren 6an argitaratu beharko litzateke Espainiako Aldizkari Ofizialean, eta 54 eguneko egutegia aktibatu hauteskunde egunera arte.
Pedro Sanchezek hauteskunde orokorrak aurreratzea erabakiko balu, prozesua Gorte Nagusiak desegiten direnean eta hauteskundeak formalki deitzen direnean hasiko litzateke.
Errege Dekretua Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzeak aktibatzen du hauteskunde-egutegia. Une horretatik 54 egun igaro behar dira hauteskundeak egin arte, eta, beraz, Sanchezek azaroaren 29a ezarriko balu, dekretua 54 egun lehenago argitaratu beharko litzateke, hau da, urriaren 6an.
Noiz aurkeztuko lirateke hautagaitzak?
Hautagaitza-zerrendak Hauteskunde Batzordean aurkeztu beharko lirateke, deialdia egin eta 15 eta 20 egun arteko epean. Alderdiak koalizioan aurkezten badira, horren berri emateko epea 10 egun dira.
Noiz argitaratuko lirateke behin betiko hautagaitzak?
Hauteskunde-deialdia egin eta 28 egunera, BOEk hautagaitzen behin betiko aldarrikapena argitaratuko luke, balizko zerrendetako irregulartasun posibleak aztertzeko berrikuspen-aldi labur baten ondoren.
Noiz hasiko litzateke hauteskunde-kanpaina?
Hauteskunde-kanpaina behin betiko hautagai-zerrendak BOEn argitaratu eta 10 egunera hasiko da, eta 15 eguneko iraupena izango du.
Kanpainaren azken eguna bozketaren aurreko eguneko gauerdian amaituko litzateke, eta une horretatik aurrera hausnarketa-eguna hasiko litzateke.
Zer data izango lukete hauteskundeek?
Hauteskundeak aurreratuko direnez, Sanchezek hauteskundeak egiteko data ezarri beharko luke desegite dekretuan. Errege Dekretua BOEn argitaratzeak zehazten du egutegiaren hasiera eta hitzorduaren data, 54 egun geroago egingo litzatekeena. Azaroaren 29a da data posibleena.