Albiste izango dira: etxebizitza dekretuen bozketa, espekulazioaren aurkako mobilizazioak eta alerta gorria penintsulako ekialdean
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Etxebizitza-dekretuen bozketa: Juntsen ezetzaren ondoren, Pedro Sanchezek esan gaur emango diren botoak belaunaldi osoen aurrean erretratatuko dituela, eta ez ditu dekretuak kendu, nahiz eta ministroen kontseilutik atera ziren etxebizitza-neurrietako bat bera ere ez den onartuko Kongresuan, Juntsek bi testuei ezezko botoa emateko erabakia hartu ondoren. Alokairuen luzapen automatikoa ezinezkoa zen EAJren ezetzaren ondoren, baina Puigdemonten alderdia zen atzo azken orduan dekretuari amaiera definitiboa eman zion. Ez da egongo funts putreentzako erosketa-mugarik, ezta pertsona kalteberentzako etxegabetzeen aurkako luzamendurik ere. 11:00etan hasiko da osoko bilkura hori, eta diputatuak denboraz deituta daude Kongresuaren kanpoaldean protestak deituta baitaude.
- Espekulazioaren aurkako mobilizazioak Hego Euskal Herriko hiriburuetan: Madrilen gertatzen ari denari adi, etxebizitza sindikatuek mobilizazioak deitu dituzte arratsalderako.
- Alerta gorria penintsulako ekialdean euriagatik: Mediterraneoko kostaldearen zati handi bat alerta egoeran da euriteengatik, bereziki Valentziako Erkidegoan eta Katalunian, ES Alert abisuak aktibatu baitituzte prezipitazio handiak izateko arriskuagatik. Castellon, Ainen metro koadroko 153,8 litro pilatu dira, eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoak Tortosa inguruan uraldiak izateko arriskuaz ohartarazi du.