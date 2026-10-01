EAJk ohartarazi du “praxi legegile txarra” izan dela etxebizitzaren dekretuei begira, eta ezin dela “errepikatu”
Jeltzaleek babes "kritikoa" emango diote bihar Kongresuan neurri gehienak jasotzen dituen dekretuari, baina alokairuak automatikoki berritzeko bigarren testua atzera botako du.
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak salatu duenez, "ez da elkarrizketarik izan" bere alderdiarekin alokairuak automatikoki berritzeari buruzko etxebizitza dekretuaren inguruan, eta ohartarazi du "praxi legegile txar hau ezin dela errepikatu".
Urnietan (Gipuzkoa) egindako adierazpenetan, Vaquerok baieztatu du EAJk babes "kritikoa" emango diola bihar Kongresuan neurri gehienak jasotzen dituen etxebizitza dekretuari, baina ezezkoa emango dio bigarrenari.
Vaqueroren arabera, EAJk errefusatu egingo du, "jabe txikiek alokairuko etxebizitza merkatuan mantentzeak ez duelako mesederik egiten", izan ere, "alokairuko etxebizitzaren % 90 baino gehiago jabe txikiek jartzen dute merkatuan".
Jeltzaleak berretsi du bere alderdiak "etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko premiazko neurriei" baiezkoa ematea "kritikoa" izango dela, Espainiako Gobernuaren "jarduteko modua" dela eta.