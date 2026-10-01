Auzo berdeak, konexio ona eta auto gutxiago: Viena eredutzat hartu du Euskadik
Autoentzako leku gutxiago, auzo-bizitza gehiago eta berdeguneak irabazteko eraikin altuagoak dira Etxebizitza Sailak Vienako hirigintza-garapenetik Euskadirako baliagarriak izan daitezkeen ikasgai batzuk.
"Gauza batzuk egiten ari gara eta bide zuzenetik goazela egiaztatu dugu, eta beste batzuetan ikasten jarraitu behar dugu", laburbildu du ostegun honetan Pablo Garcia Astrain Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura zuzendariak Seestadt auzora egindako bisitan; Europako hirigintza-proiektu handienetako bat da hori.
Euskal ordezkaritza bat Austriako hiriburuko etxebizitza-proiektu ezberdinetan ibili da egunotan, Europan eredutzat hartzen den politika bat aztertzeko. Bidaia horretan, Garcia Astrainek hainbat puntu identifikatu ditu.
Lehenengoa da edukiera handiko garraio publikoarekiko konexioa, hala nola metroarekiko edo aldiriko trenekiko konexioa.
Beste bat da "ez dagoela naturaren eta eraikuntzaren arteko aurkakotasunik", biak integratzen baitira. Berdeguneak auzoen hasierako diseinuetan txertatzen diren eremu publikoak dira.
Seestadt 2010etik Vienako ipar-ekialdeko aerodromo zahar baten gainean eraikitzen ari diren auzo berria da, bost hektareako laku artifizial baten inguruan gauzatzen ari dena, eta proiektuaren espazio osoaren erdia hartzen duten eremu publiko zabalak ditu.
Auzoak 12.000 biztanle inguru ditu orain, baina 25.000tik gora izateko pentsatuta dago hurrengo hamarkadan bere garapena amaitzen denean. Obren guztizko inbertsioa 6.000 milioi euro baino gehiagokoa da.
Aurreikusitako 11.500 etxebizitzetatik, gutxi gorabehera bi heren etxebizitza eskuragarrien formula desberdinei dagozkie, laguntza publikoen ondorioz.
Auzoaren diseinuan genero-irizpideak eta haurren partaidetza-prozesuak txertatu ziren, eta haurrek eta gazteek eremu publikoei buruzko ikuspegia eman ahal izan zuten, etxebizitza, ikastetxeak, dendak, lana eta aisialdia oinez edo bizikletaz egin daitezkeen distantzietara gera zitezen.
Garcia Astrainek nabarmendu duenez, Vienako esperientziak erakusten du etxebizitza asko eraikitzea ez dela nahikoa; izan ere, etxebizitza, enplegua, merkataritza, ekipamenduak, natura eta gizarte-profil desberdinak konbinatzeko plangintza izugarria egin behar da aldez aurretik.
"Hori da hiria egitea", adierazi du zuzendariak, eta proiektu guztietan etxebizitza publikoaren, babestuaren eta librearen arteko konbinazioa nabarmendu du.
Auto gutxiago
Garcia Astrainek adierazi duenez, automobilak hartzen duen espazioa da Vienaren eta Euskadiren arteko alde nagusietako bat.
Vienako auzo berrietan, aparkalekuak altuerako gune espezifikoetan pilatzen dira, etxebizitza bakoitzaren azpian lurpeko garajeak eraiki beharrean, eta horrek, azaldu duenez, kostuak eta ingurumen-inpaktua asko murriztea ahalbidetzen du.
Altuera handiagoa espazio publikoa irabazteko
Garcia Astrainek, halaber, Vienako proiektu batzuen dentsitate handiagoak nabarmendu ditu, hektareako 170 etxebizitza inguruko garapenekin. Euskadin, 100 ingurukoa dela adierazi du.
Gorago eraikitzeak ez duela zertan hiri-kalitate txarragoa ekarri behar defendatu du, kalitatezko parke eta espazio publikoetarako lurzorua askatzea ahalbidetzen badu.
Balioa eman dion beste elementu bat da bizileku moten eta profil sozialen aniztasuna, eraikin beraren barruan ere elkarrekin bizi daitezkeenak.
Aitortu du formula hori Euskadira eramatea Vienan baino askoz ere errotuago dagoen jabetza-kultura batek baldintzatzen duela, alokairua nagusi baita bertan.
Etxebizitza zuzendariak berretsi du Vienako ereduak erakusten duela alokairuak ez duela zertan prekarietatearen sinonimo izan. "Hemen alokairua guretzat jabetzak duen egonkortasun bera da, are gehiago, hipoteka bat ordaindu behar ez duzulako", esan du.