Juntsek etxebizitza-dekretuei emandako ezetzak hauteskundeak aurreratzeko aukera zabaldu du
Eldiario.es-ek aurreratu duenez, azaroaren 29a izan daiteke data posiblea, eta beste hedabide batzuek diote, berriz, Sanchezi legegintzaldia agortutzat jotzeko eskatu diotela hainbat ministrok.
Juntsek bi etxebizitza dekretuei uko egin izanak hauteskundeak aurreratzeko agertoki bat ireki du Espainiako Gobernuan. Eldiario.es egunkariak aurreratu duenez, Pedro Sanchez hauteskunde orokorrak azaroaren 29an deitzea aztertzen ari da, eta bere taldea aukera horretan lanean ari da dagoeneko.
Beste hedabide batzuek, berriz, adierazi dute hainbat ministrok legegintzaldia agortutzat emateko eskatu diotela Sanchezi.
Montse Minguez PSOEko bozeramaileak aitortu du "nahiko etsigarria" izan zela bart Juntsek dekretuen aurka bozkatu zuela iragartzea.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Gorteak desegiteko eta hauteskundeak azaroaren 29an deitzeko aukera aztertzen ari ote den galdetu diotenean, PSOEko bozeramaileak Kongresuko bi etxebizitza dekretuen bozketara jo du berriro.
"Talde parlamentarioak astero galdetzen ari dira zer egingo dugun familia kalteberen alde, zer egingo dugun etxebizitzarekin, zer egingo dugun babes ofizialeko etxebizitzekin, nola konponduko dugun etxebizitzaren gaia. Astero galdera asko izaten dira honi buruz. Gaur da egiaren eguna", adierazi du.
Pablo Bustinduy Eskubide Sozial, Kontsumo eta 2030 Agendaren ministroak adierazi duenez, ezkerreko indarrak prest daude hauteskundeak aurreratzeko, eta datozen hauteskundeak etxebizitzaren inguruko "erreferenduma" izango direla azpimarratu du.
TVEn egindako elkarrizketa batean, hauteskundeak aurreratzeko "zurrumurrua" "alde guztietatik" dagoela onartu du, baina Pedro Sanchezi dagokiola erabaki hori.
Juntsek etxebizitza-dekretuen aurkako jarrera berretsi du
Juntsek iragarri du Kongresuak ostiral honetan eztabaidatuko dituen bi etxebizitza dekretuen aurka bozkatuko duela, Espainiako Gobernuari testuak erretiratzeko eta proposamen berri bat aurkezteko eskatu ostean.
Espainiako Gobernuak eutsi egin die dekretuei, nahiz eta Juntsek hala eskatu. Kataluniako alderdiak uste du testuetan jasotako neurriek alokairuaren eskaintza murriztu eta prezioak igo ditzaketela, eta Espainiako Gobernuak, berriz, etxebizitza-politiken parte gisa aplikatzea defendatu du.