Cientos de personas han salido este sábado a las calles de San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona para protestar contra lo que consideran el "negocio de la vivienda" y reclamar medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna. Las movilizaciones, convocadas por LAB y distintos colectivos sociales, se producen un día después de que el Congreso rechazara los dos decretos sobre vivienda impulsados por el Gobierno español.

Las protestas dan continuidad a las movilizaciones celebradas el viernes en las tres capitales vascas. En Bilbao, además, LAB ha convocado una manifestación para este domingo.

Protesta en Donostia contra la especulación

En Donostia, la manifestación ha partido pasado el mediodía desde el Boulevard, encabezada por una pancarta con los lemas "Borroka da giltza" y "No al negocio de la vivienda". Entre los participantes se encontraban la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Arantza González, y miembros de Stop Desahucios.

Los manifestantes han recorrido las calles del centro de la ciudad con banderas de LAB e ikurriñas y han coreado consignas contra los desahucios y los denominados fondos buitre, además de reclamar el acceso a una vivienda digna. La movilización ha concluido de nuevo en el Boulevard, con la intervención de una portavoz de LAB.

Aranburu ha asegurado que Euskadi se encuentra ante una "emergencia habitacional" y ha criticado que la vivienda se haya convertido, a su juicio, en un ámbito de negocio. "Estamos en contra del rentismo, de la especulación y de que la vivienda sea un negocio", ha señalado.

La dirigente sindical ha considerado que los dos decretos rechazados en el Congreso habrían supuesto un avance para las personas en situación de emergencia habitacional, aunque ha defendido que no habrían resuelto por completo un problema que considera estructural y que, en su opinión, requiere medidas de mayor alcance.

LAB anuncia nuevas reuniones con sindicatos y agentes sociales

Aranburu también ha reclamado "intensificar la lucha en la calle" y ha anunciado que LAB contactará con otros sindicatos y agentes sociales para analizar la situación y estudiar qué respuesta pueden articular.

La movilización llega después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos de vivienda. Uno de ellos fue tumbado por 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo también quedó rechazado. Las normas incluían, entre otras medidas, la prórroga de contratos de alquiler, límites a las actualizaciones de renta, protección frente a determinados desahucios y medidas dirigidas a limitar determinadas operaciones de fondos de inversión.