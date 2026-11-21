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ETSko langileek salatu dute hitzarmenaren negoziazioak 19 hilabete daramatzala aurrerapausorik gabe, eta langile gehiago eskatu dituzte
Euskal Trenbide Sareko langileen arabera, hitzarmenaren negoziazioa geldirik dago duela 19 hilabetetik. Salatu dutenez, geltoki berriak irekitzeak eta azpiegiturak handitzeak lan-karga areagotu dute, eta plantilla handitzea eskatu dute sortu diren behar berriei erantzuteko.
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