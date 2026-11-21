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La plantilla de ETS denuncia 19 meses sin avances en la negociación del convenio y reclama más personal
Los trabajadores de Euskal Trenbide Sarea aseguran que la negociación del convenio sigue estancada desde hace 19 meses. Denuncian que la apertura de nuevas estaciones y la ampliación de las infraestructuras han incrementado la carga de trabajo, y reclaman un aumento de la plantilla para hacer frente a las nuevas necesidades.
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