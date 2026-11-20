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Jauregi pide acelerar y poner en marcha las inversiones industriales estratégicas
El consejero Mikel Jauregi asegura que Euskadi dispone de más electricidad para descarbonizar su industria, impulsar su crecimiento y atraer nuevos proyectos de inversión.
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