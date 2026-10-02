Kongresuak atzera bota ditu etxebizitzari buruzko dekretuak, Gobernua babes nahikoa lortu ezinean geratu ostean
Lehen dekretuak PP, Vox eta Juntsen gaitzespena jaso du, eta bigarrenak, alokairuen luzapen automatikoari buruzkoak, EAJren kontrako botoa ere izan du. Gobernuko iturriek bozketaren aurretik adierazi dutenez, ez dago mahaigainean hauteskundeak aurreratzeko aukera.
Espainiako Gobernuak ez du behar zuen babesa lortu aste honetan etxebizitzaren inguruan onartutako dekretuak Diputatuen Kongresuan onartzeko. Bozkatu diren testuetako bat ere ez da aurrera atera, EAJk bati eta Juntsek biei uko egin ostean.
Etxebizitzari buruzko neurrien lehen dekretuak, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak etxegabetzeetatik babesteko helburua zuenak, PPren, Voxen eta Juntsen ezezko botoa jaso du. Bigarren dekretuak alokairu-kontratuen luzapen automatikoa jasotzen zuen, eta, gainera, EAJren ezetza jaso du.
Eztabaidan zehar, gainera, PSOEko eta Sumarreko bazkideak oso kritiko agertu dira dekretuen edukiarekin eta bereizita aurkezteko estrategiarekin. Gobernuak bozketak galduta, legegintzaldia egoera zailean geratu da, etxebizitza bera agintaldiko gai nagusietako bat baita, eta herritarren kezka nagusia izaten jarraitzen duelako.
Ministroen Kontseiluak bigarren dekretua onartu zuenean zalantza handiak zeuden, eta atzo argitu zen emaitza, EAJk ezezkoa emango ziola jakin zenean. Lehenengoak baliozkotua izateko aukera gehiago zituen, baina ez du proba gainditu, Juntsek ez baitu horren alde egin.
Espainiako Gobernuak ez du hauteskundeak aurreratzeko aukera mahaigainean jarri, baina, hedabide batzuen arabera, hitzordua prestatzen hasi da. Gobernuko iturriek adierazi dutenez, ez dute krisi kabineterik sortu.
Gobernuaren arabera, Juntsen neurri gehienak kontuan izan ditu
Eztabaidan zehar, Isabel Rodriguez Etxebizitza ministroak esan du lehen dekretuak Kataluniako eskuinaren eskaeren % 90 jasotzen dituela, eta geroago proiektu gisa izapidetzeko prest agertu da, egokitzat jotzen diren aldaketak egin ahal izateko.
Proposamen horien artean, Rodriguezek maizter eta jabeentzako hobari fiskalak, adinekoentzako salbuespen fiskalak, gazteentzako maileguak eta eraikuntzaren BEZa jaistea aipatu ditu.
Kaleratzeei buruzko neurriak ere izan ditu hizpide, eskuinak ere defendatutako formulen artean, maizterrak ordaindu gabeko "zorren aurrean jabe txikia babesteko".
"Jaun-andreok, Maricarmen etxetik botatzea porrot kolektiboa izan bazen, nik gaur Parlamentutik espero dudana eta uste dut Espainiako eta Kataluniako gizartearen gehiengoak espero duena akordio bat egitea dela, berriro gerta ez dadin, Espainian etxegabetze gehiago egon ez dadin", esan du.
EH Bilduren baietza eta EAJren babes partziala
Bi dekretuei emandako babesen artean EH Bildurena dago. Bere hitzaldian, Oskar Matute bozeramailea "erabat haserre" agertu da "larrialdi egoera baten aurrean, interes orokorraren gainetik, kalkuluak eta agendak" jartzen dituzten alderdiekin; eta ganberaren ardura "premia larrian dauden milaka familiari irtenbideak eskaintzea" dela defendatu du.
Hala eta guztiz ere, kritiko ere agertu da. EH Bilduk "aurrerapausoa" ikusi du testuan, "baina ez da nahikoa"; izan ere, "askoz gehiago behar da etxebizitza duina izateko eskubidea bermatzeko". Berretsi duenez, bozketen emaitzak gorabehera, "gaur ez da ezer amaitzen, presio sozialaren gorakada saihestezina delako".
EAJk, bere aldetik, deitoratu egin du gutxieneko akordio batera ezin iristea, talde batzuen "itsutasunagatik eta intolerantziagatik". "Maximoak" nahi dituzte, eta, ondorioz, dena "ezerezean" geratu da.
Maribel Vaquero bozeramaileak deitoratu du etxebizitzaren krisia berehala konpondu nahi izatea, 48 orduan. Gainera, hautatutako figura legala ere kritikatu du, eztabaida gehiago ahalbidetzen duten beste mekanismo batzuk daudelako.
"Gaur hemen bozkatuko diren legeak Zuzenbideko fakultateetan aztertuko dira, egin behar ez denaren adibide gisa", azpimarratu du. "Presa ez da aitzakia izan behar eztabaida parlamentarioa ebasteko", gehitu du.
Ezkerrak Junts kritikatu du beharrezkoa den dekretu bat eragozteagatik
Gobernutik gertu egoten diren alderdiek (Podemos barne) bi dekretuak babestu dituzte, baina horren estrategiarekin kritiko agertu dira, eta bereziki Junts izan dute jomugan.
Gabriel Rufian ERCko bozeramaileak gogor egin du Juntsen aurka. Beren bandera 50 euroko billetea dela esan du, eta kalera ateratzera gonbidatu ditu, manifestariekin batera: "Atera zaitezte kalera, eskoltarik gabe".
Rufianen arabera, Juntsen jarreraren arrazoia beren diputatuek higiezinen interesak edukitzea da, eta ohartarazi du egiten ari diren akatsa “historikoa" dela, eta ez dituztela ondorioak aintzat hartu.
Podemosek ere eskuinaren kontra egin du: "Nogueras andrea, Feijoo jauna, Abascal jauna! Ez dugu ahaztuko. Etxegabetze bat dagoen bakoitzean, zuek, PPko, Voxeko eta Juntseko jaun-andreok izango zarete zuen eskuekin jendea botatzen ari zaretenak".
Ione Belarra bozeramaileak Gobernuaren kontra ere egin du, "beste etsipen batengatik". Podemosen arabera, PSOEk dekretuak bultzatzea erabaki du jendearen babesa galdu duelako. Gainera, azpimarratu du bi dekretutan zatitzea ez dela nahikoa izan Juntsen babesa eskuratzeko.
Eskuinaren ustez, eskubideak kaltegarriak dira etxebizitzarentzat
PPk, Voxek eta Juntsek aste honetan egindako gaitzespenak berretsi dituzte ganberan. Juan Bravo PPko diputatuak Gobernuaren aurka egin du etxebizitzaren merkatua "apurtzeagatik". "Zortzi urte suntsitzen daramatzatena lau egunean konpontzea erabaki dute. Arazoa da orain arte hona eraman gaituzten politika berberak ekarri dizkigutela", esan du.
Popularren arabera, dekretuek ez dute etxebizitza defizitaren arazoa konpontzen. "87 urteko emakume baten drama bere kudeaketaren porrota estaltzeko erabiltzeari ezetz bozkatzen diogu", adierazi du.
Carlos Hernandez Voxeko Etxebizitza bozeramaileak baieztatu duenez, dekretuak arazoa larritu besterik ez du egingo, eskaintza "nabarmen" erretiratuta eta, azkenean, prezioak igota. Jarraian, Gobernuari leporatu dio "bost axola" zaiela etxegabetzeen edo prezioen igoeraren aurrean jendea babestea, baizik eta "lo" dagoen hauteskunde-eremu bat mobilizatzea.
"Desazkundearen diputatuek, alokairuen kontrolaren diputatuek eta immigrazio masiboaren diputatuek (asko daude Parlamentu honetan) lotsa sentitu beharko lukete. Izan ere, mantra horiek direla eta, jendea bizi den bezala bizi da ", gaineratu du.
Miriam Nogueras Juntseko bozeramaileak "gezurretan" aritzea eta "itxaropen faltsuak" elikatzea leporatu dio ministroari, legeak ez baitie funts putreei debekatzen etxebizitzak erostea, ezta espekulazioa edota etxegabetzeak geldiaraztea ere. Diputatu independentistak azpimarratu du bere taldearen lehentasuna dela segurtasun juridikoa sortzea eta eskaintza handitu eta prezioak jaitsiko dituzten politikak sustatzea.
"Muturren xantaia ideologikoak ez digu beldurrik ematen", ohartarazi du.