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Soleko manifestariak Kongresuaren aurrera joan dira: "Non dago gobernu aurrerakoia?"
Puerta del Solen kanpatuta zeuden ehunka manifestari Diputatuen Kongresuaren aurrera joan dira. Alicia del Rio Maizterren Sindikatuko bozeramailearen hitzetan, "oso larria" da koalizio gobernuak bultzatutako bi dekretuak atzera botatzea, eta "etxebizitzaren aldeko greba orokorrera" deitu du, "ezin delako onartu" Kongresuko talde parlamentarioek ekimen hori atzera botatzea.
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