ETXEBIZITZA DEKRETUAK
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Soleko manifestariak Kongresuaren aurrera joan dira: "Non dago gobernu aurrerakoia?"

Iragarkia
MADRID, 02/10/2026.- Cientos de personas se manifiestan en las inmediaciones del Congreso, donde este viernes a mediodía tiene lugar la votación de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y que, salvo sorpresa, no saldrán adelante. EFE/ Kiko Huesca
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Puerta del Solen kanpatuta zeuden ehunka manifestari Diputatuen Kongresuaren aurrera joan dira. Alicia del Rio Maizterren Sindikatuko bozeramailearen hitzetan, "oso larria" da koalizio gobernuak bultzatutako bi dekretuak atzera botatzea, eta "etxebizitzaren aldeko greba orokorrera" deitu du, "ezin delako onartu" Kongresuko talde parlamentarioek ekimen hori atzera botatzea.

Etxebizitza Diputatuen Kongresua Pedro Sanchez Politika

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