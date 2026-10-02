El Congreso tumba los dos decretos de vivienda y escenifica la distancia entre los socios
El Gobierno de España no ha logrado los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para sacar adelante los decretos de vivienda aprobados esta semana. Ninguno de los textos sometidos a votación ha conseguido salir adelante, tras el rechazo del PNV a uno de ellos y Junts a a ambos.
El primer decreto de medidas sobre vivienda, centrado en proteger a las personas en situación de vulnerabilidad de los desahucios, ha contado con el rechazo del PP, Vox y Junts. El segundo decreto, que incluía la prórroga automática de los contratos de alquiler, ha contado con el rechazo añadido del PNV.
Durante el debate, además, los socios del PSOE y Sumar se han mostrado muy críticos tanto con el contenido de los decretos como con la presentación de ambos por separado. Este bache para el Ejecutivo deja la legislatura malherida, ya que la vivienda ha sido presentada como uno de los temas centrales del mandato y sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía.
El segundo decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros con grandes dudas sobre su aprobación, y fue despejada ayer, con el rechazo del PNV. El primero, que contaba con más posibilidades de ser convalidado, tampoco ha podido superar la prueba, ya que Junts no se ha sumado a los votos favorables, pero críticos, del resto de grupos que han acompañado al Gobierno durante la legislatura.
El Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la posibilidad de un adelanto electoral tras el bache en el Congreso, pero algunos medios ya apuntan a la preparación de la cita. Fuentes gubernamentales han asegurado, previamente a la votación, que no hay ningún gabinete de crisis ante el varapalo. Tras el "no" del Congreso, sin embargo, el Ejecutivo ha abierto un proceso de reflexión en torno a la convocatoria de eleccones.
Debate sobre vivienda
Sánchez avisa a PP y Junts: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a PP y Junts que si finalmente rechazan los decretos ley de vivienda que se deciden este viernes en el Congreso "la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".
El Gobierno asegura haber incluido la mayoría de medidas de Junts
Durante el debate, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido que el primer decreto recoge el 90 % de las peticiones de la derecha catalana, y se ha abierto a tramitarlo después como un proyecto para introducir los cambios que consideren oportunos.
Entre las propuestas incluidas, Rodríguez ha mencionado las bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios, las exenciones fiscales para mayores, préstamos para gente joven o la rebaja del IVA de la construcción.
También ha mencionado las medidas sobre los desahucios entre las fórmulas defendidas también por la derecha, mediante la enervación para “proteger al pequeño propietario del cobro de las deudas” impagadas por el inquilino.
"Señorías, si el desahucio de Maricarmen fue un fracaso colectivo, yo lo que espero de este Parlamento hoy, y creo que lo espera la mayoría de la sociedad española y catalana, es que se traduzca en un acuerdo para que nunca más vuelva a suceder, para que no haya un desahucio más en España", ha dicho.
Apoyo total de EH Bildu y parcial del PNV
Entre los apoyos a ambos decretos se encuentra EH Bildu. En su intervención, el portavoz Oskar Matute se ha mostrado “profundamente cabreado” con los partidos que, "ante una situación de emergencia, anteponen cálculos y agendas al interés general"; y ha defendido que la responsabilidad de la cámara es la de "ofrecer soluciones" a "miles de familias en situación de extrema necesidad".
A pesar de todo, también ha mostrado sus críticas. EH Bildu ve en el texto "un avance, aunque insuficiente", ya que "hace falta mucho más para garantizar el derecho a una vivienda digna"; y ha insistido en que, con independencia del resultado de las votaciones, "hoy no acaba nada" porque el avance de la "presión social" es "ineludible".
El PNV, por su parte, lamenta que no se pueda llegar a un acuerdo de mínimos por la “ceguera e intolerancia” de algunos grupos, que pretenden ir al “máximo” y, como resultado, se quede todo en “la nada”.
Su portavoz, Maribel Vaquero, lamenta que ahora, en 48 horas, se pretenda solventar la crisis de la vivienda con estos decretos como si fueran "agua bendita". Además, critica la figura elegida, en lugar de mecanismos legislativos que pretenden más debate.
"Las leyes que se van a votar hoy aquí se analizarán en las facultades de Derecho como ejemplo de lo que no se debe hacer", ha subrayado, tras lo que ha insistido en que "la urgencia no debe servir de pretexto para hurtar el debate parlamentario".
La izquierda critican a Junts por impedir un decreto necesario
Los socios habituales del Gobierno, incluido Podemos, han apoyado ambos decretos, pero se han mostrado críticos con la estrategia del Ejecutivo, y han apuntado a Junts por no permitir que se aprueben.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha cargado duramente contra Junts, cuya bandera equipara con un billete de 50 euros, y les ha invitado a salir a la calle con los manifestantes por la vivienda: "Salgan a la calle a descojonarse de esto, sin escolta".
Rufían ha reprochado que Junts se pone en contra del decreto porque sus diputados tienen intereses inmobiliarios detrás y ha avisado de que la "pasada de frenada" que están cometiendo es "histórica" y no están calibrando sus consecuencias.
Podemos también ha cargado contra la derecha: "Señora Nogueras, señor Feijóo, señor Abascal, no lo vamos a olvidar. Cada vez que haya un desahucio serán ustedes, señorías del PP, de Vox y de Junts, quienes con sus propias manos estén echando a la gente".
Su portavoz, Ione Belarra, se ha referido al Gobierno para quejarse por "otra decepción más", pues el PSOE ha decidido impulsarlo porque la gente "les ha torcido el brazo" y trocearlo en dos decretos no ha sido suficiente para que Junts lo apoye.
La derecha considera los derechos perjudiciales para la vivienda
PP, Vox y Junts han ratificado en la votación su rechazo adelantado esta semana. Juan Bravo, diputado del PP, ha arremetido contra el Gobierno por "cargarse" el mercado de la vivienda. "Han decidido actuar e intentar arreglar en cuatro días lo que llevan destrozando ocho años. El problema es que nos han traído las mismas políticas que nos han llevado hasta este momento", ha reprochado.
Para los populares, los decretos no solucionan el problema del déficit de vivienda. "Votamos que no a que utilicen el drama de una mujer de 87 años para tapar su fracaso de gestión", ha concluido.
El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández, ha aseverado el decreto tan solo agravará el problema, con la retirada "significativa" de oferta y, al final de todo, subida de precios. A renglón seguido, el representante de Vox ha acusado al Gobierno de que "no les importa un comino" proteger a la gente frente a los desahucios o la subida de precios, sino que tan sólo busca movilizar a un espacio electoral "dormido".
"Los diputados del decrecimiento, los diputados de los controles de alquiler y los diputados de la inmigración masiva, que los hay a patadas en esta Cámara, deberían sentir hoy vergüenza. Porque por sus mantras los precios de los que son, la gente vive como vive", ha concluido.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha acusado a la ministra de alimentar "mentiras" y "falsas esperanzas" con su discurso, pues la ley no prohíbe la compra de vivienda a fondos buitre ni frena la especulación y los desahucios. La diputada independentista ha remarcado que la prioridad de su grupo pasa por generar seguridad jurídica y fomentar políticas que aumenten la oferta de vivienda y así se bajen los precios.
"No nos da miedo el chantaje ideológico de los extremos", ha avisado la diputada, que ha insistido en acordar nuevas medidas.