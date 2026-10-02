El Congreso tumba los dos decretos de vivienda y escenifica la distancia entre los socios

El Gobierno de España no ha logrado los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para sacar adelante los decretos de vivienda aprobados esta semana. Ninguno de los textos sometidos a votación ha conseguido salir adelante, tras el rechazo del PNV a uno de ellos y Junts a a ambos.

El primer decreto de medidas sobre vivienda, centrado en proteger a las personas en situación de vulnerabilidad de los desahucios, ha contado con el rechazo del PP, Vox y Junts. El segundo decreto, que incluía la prórroga automática de los contratos de alquiler, ha contado con el rechazo añadido del PNV.

Durante el debate, además, los socios del PSOE y Sumar se han mostrado muy críticos tanto con el contenido de los decretos como con la presentación de ambos por separado. Este bache para el Ejecutivo deja la legislatura malherida, ya que la vivienda ha sido presentada como uno de los temas centrales del mandato y sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía.

El segundo decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros con grandes dudas sobre su aprobación, y fue despejada ayer, con el rechazo del PNV. El primero, que contaba con más posibilidades de ser convalidado, tampoco ha podido superar la prueba, ya que Junts no se ha sumado a los votos favorables, pero críticos, del resto de grupos que han acompañado al Gobierno durante la legislatura.

El Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la posibilidad de un adelanto electoral tras el bache en el Congreso, pero algunos medios ya apuntan a la preparación de la cita. Fuentes gubernamentales han asegurado, previamente a la votación, que no hay ningún gabinete de crisis ante el varapalo. Tras el "no" del Congreso, sin embargo, el Ejecutivo ha abierto un proceso de reflexión en torno a la convocatoria de eleccones.