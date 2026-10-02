Debate sobre vivienda
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Sánchez avisa a PP y Junts: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan"

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18:00 - 20:00

Última actualización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a PP y Junts que si finalmente rechazan los decretos ley de vivienda que se deciden este viernes en el Congreso "la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".

Pedro Sánchez Congreso Diputados PP Junts per Catalunya Política

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