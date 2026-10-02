¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Sánchez avisa a PP y Junts: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a PP y Junts que si finalmente rechazan los decretos ley de vivienda que se deciden este viernes en el Congreso "la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Los manifestantes de Sol se traladan frente al Congreso: "¿Dónde está el Gobierno progresista?"
EN DIRECTO
Hace min.
¿Cuáles son los plazos si Sánchez convoca elecciones?
EN DIRECTO
Hace min.
El no de Junts a los decretos de vivienda abre el escenario de un posible adelanto electoral
EN DIRECTO
Hace min.
Junts presentará hoy al PSOE una propuesta propia de vivienda e insiste en retirar los dos decretos
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: votación de los decretos de vivienda, movilizaciones contra la especulación y alerta roja en el este peninsular
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez asegura que no darán "un paso atrás": "O están con la mayoría social o con los especuladores"
EN DIRECTO
Hace min.
Junts pide al Gobierno español retirar los decretos de vivienda y votará en contra si no lo hace
EN DIRECTO
Hace min.
El PNV advierte de que "la mala praxis legislativa" con relación a la vivienda "no se puede repetir"
EN DIRECTO
Hace min.
Euskadi toma nota del modelo vienés de barrios verdes, bien conectados y con menos coches
Cargar más