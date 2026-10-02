Etxebizitzari buruzko eztabaida
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Sanchezek, PPri eta Juntsi: "Historiak uste baino lehenago eta uste baino irmoago epaituko zaituzte"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak PPri eta Juntsi ohartarazi dienez, etxebizitzari buruzko lege dekretuei ezetza emanez gero, "historiak uste baino lehenago eta uste baino irmoago epaituko zaituzte".

Pedro Sanchez Diputatuen Kongresua PP Junts per Catalunya Politika

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