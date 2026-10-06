ELA y LAB apuntan a la convocatoria de una huelga general por la vivienda

El sindicato ELA ha anunciado esta tarde que convocará una huelga general por la vivienda. En una nota, ha indicado que priorizará enfrentar el problema desde Hego Euskal Herria y que por eso sigue trabajando con los sindicatos de vivienda y demás agentes sociales y sindicales para aumentar la presión sobre todas las instituciones políticas, especialmente en la CAV y Navarra, donde los Gobiernos tienen amplias competencias en esta materia.

El sindicato dará a conocer en los próximos días las concreciones de esta huelga general.

El sindicato LAB, por su parte, ha indicado que también está trabajando, junto a otros sindicatos y agentes sociales, en la convocatoria de una huelga general motivada por los problemas de acceso a la vivienda. Esta convocatoria se llevaría a cabo "desde y para Euskal Herria", han indicado en una nota.

LAB ha explicado que está “organizando a las y los inquilinos” y desarrollando acción sindical a favor del derecho a la vivienda, relacionándolo con la lucha obrera. "Afecta a todos y todas las trabajadoras, y el encarecimiento de la vivienda y la especulación son algunas de las principales causas del empobrecimiento de las y los trabajadores y de la profundización en las brechas", ha explicado.

¿Una sola huelga general?

Ayer, lunes, UGT y CC. OO. acordaron en Madrid la convocatoria de una huelga general en España a la que todavía no han puesto fecha. El objetivo del paro de 24 horas será reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna, una medida que deberá ser ratificada por sus respectivos órganos máximos de dirección, según anunciaron ambas organizaciones en un comunicado.



La fecha definitiva de la jornada de paro de 24 horas se perfilará de forma conjunta con estas plataformas sociales y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla.

Con los sindicatos principales de Hego Euskal Herria en medio de conversaciones, queda por conocer cómo afrontarán la convocatoria, si coincidirá en el tiempo con la cita de los sindicatos mayoritarios españoles o la realizarán por separado.