La huelga general por la vivienda apunta directamente al 11 de noviembre, a la víspera del inicio de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre.

Esa es la fecha propuesta por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas del Estado español, y que ha confirmado el sindicato UGT en boca de su secretario general, Pepe Álavarez.

El líder sindical ha dicho que ya ha acordado la fecha también con CCOO, pero que falta concretar el acuerdo entre todos los agentes implicados en la reunión que mantendrán esta tarde en Madrid, a partir de las 19:00.

Se trata de una fecha que según los sindicatos cuenta con el visto bueno también de los acampados en la madrileña Puerta del Sol.



De confirmarse la fecha, la huelga tendría lugar 18 días antes de la celebración de las próximas elecciones generales, que están convocadas para el 29 de noviembre, y a pocas horas del inicio de la campaña electoral.

Los sindicatos mayoritarios vascos, ELA y LAB, se han monstrado a favor de una huelga general, igual que lo ha hecho ESK, aunque sin decidir todavía si unirse a la estatal o hacer una propia.