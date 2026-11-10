El Gobierno Vasco ha decidido suspender la campaña de pesca profesional de la angula 2026-2027 en Euskadi, atendiendo a la situación crítica que atraviesa la anguila europea (anguilla anguilla) y a las recomendaciones científicas internacionales sobre la necesidad de reducir la mortalidad de la especie.

La decisión se basa en las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), que describe el estado de la anguila europea como “crítico”. El reclutamiento, es decir, la llegada de angulas a nuestros ríos y estuarios lleva décadas por debajo del nivel de referencia, que corresponde al reclutamiento medio registrado entre 1960 y 1979.

En nuestra zona se situaba en 2025 en apenas el 12,1 % de ese nivel y en 2026 ha caído aún más, hasta el 6,4 %. Por ello, el ICES recomienda capturas cero en todos los hábitats y fases de la especie, incluida la angula.

Estos informes ponen de manifiesto que, pese a las medidas de gestión y conservación adoptadas durante los últimos años, la población de anguila europea continúa muy alejada de los objetivos de recuperación establecidos por la Unión Europea. En este contexto, el Gobierno Vasco considera necesario mantener las medidas de protección de la especie, de acuerdo con el principio de precaución y con los objetivos del Plan de Gestión de la Anguila Europea de Euskadi.

Euskadiko Angulero Elkartea denuncia la decisión

Euskadiko Angulero Elkartea ha denunciado públicamente la decisión del Gobierno Vasco de suspender la campaña de pesca profesional de la angula 2026-2027, "comunicada por correo electrónico y sin el más mínimo respeto al procedimiento que el propio Ejecutivo aprobó en el Decreto 77/2024".

"No es una decisión técnica. Es una decisión política tomada a espaldas de su propio procedimiento, y esto no es una opinión: es un hecho verificable. El Gobierno Vasco ha incumplido su propio Decreto y ha ignorado la recomendación del Ararteko de junio de 2025, que señalaba la necesidad de basar las medidas regulatorias en dictámenes técnicos y científicos elaborados ex profeso y de garantizar la participación real del sector", han criticado..