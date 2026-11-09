Vicinay mantiene los 60 despidos anunciados y el comité anuncia nuevas movilizaciones

La dirección de Vicinay Sestao (Bizkaia) y el comité de empresa han comenzado este lunes la negociación sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa. La primera reunión del periodo de consultas ha tenido los resultados esperados: la compañía ha mantenido los 60 despidos anunciados y el ERTE para el resto de la plantilla, mientras el comité de empresa ha manifestado su rechazo "total" a las medidas planteadas y ha anunciado nuevas movilizaciones.

La dirección ha entregado al comité la documentación para justificar ambas medidas: el ERE de extinción para 60 personas (casi la mitad de la plantilla) y el ERTE para el resto (68 personas); el ajuste temporal estaría vigente hasta el 31 de julio de 2027. El grupo califica ambos de "necesarios para tratar de conseguir la viabilidad de la empresa". Según argumenta la dirección en una nota, el ERE pretende ajustar la plantilla a la actividad prevista para los próximos años (unas 15.000 toneladas/año) y el ERTE obedece a la necesidad de hacer frente a la situación temporal total de falta de pedidos y preservar la plantilla no afectada por el ERE.

En otro comunicado, el comité ha anunciado que procederá a revisar detalladamente la documentación, contando para ello con el asesoramiento de sus servicios jurídicos. Con la reunión de hoy se inicia el periodo de consultas del ERE (30 días); el ERTE se negociará a partir del 23 de noviembre.

Coincidiendo con el inicio de la negociación, la plantilla ha secundado un paro de dos horas. Asimismo, ha convocado una manifestación para este próximo viernes por las calles de Sestao, de 08:30 a 12:00 horas, con salida y llegada en la puerta de la fábrica.

La compañía vizcaína, dedicada a la producción de cadenas y líneas de fondeo, entró en preconcurso de acreedores en julio de 2025 y pudo evitar su liquidación tras ser adquirida por Velora (liderada por el empresario Dámaso Quintana) con apoyo institucional. El pasado verano, el Gobierno Vasco anunció que entraba, junto al fondo Ekarpen (Kutxabank, Grupo Mondragón, Ejecutivo autonómico y diputaciones), en la operación de compra de Vicinay por parte de Velora, con una inversión de 7,5 millones de euros.

Precisamente, la plantilla ha señalado la "responsabilidad" del Gobierno Vasco y las diputaciones tras su inversión millonaria.

El ejecutivo autonómico ya ha avanzado que tratará de que los despidos no superen el 20 % de la plantilla.