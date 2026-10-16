Velora invertirá 100 millones en una nueva planta en Álava para productos vinculados a la red eléctrica

Velora, grupo industrial especializado en el sector energético, propiedad del empresario Dámaso Quintana, invertirá 100 millones de euros en Álava en una nueva planta para productos vinculados a la electrificación, con el apoyo del Gobierno Vasco, según ha anunciado este viernes la compañía. Las nuevas instalaciones estarán finalizadas en 2028 y está previsto que se crearán 100 puestos de trabajo.

El proyecto se desarrollará a través de ECN All Wind, la plataforma industrial de Velora en la que también participan de manera minoritaria el Gobierno Vasco —con el 7,8 %— y la sociedad de inversión Ekarpen.

Esta sería la segunda inversión de ECN All Wind en Euskadi, después de la adquisición de Vicinay, que compró Quintana con el apoyo del Gobierno Vasco.

La nueva inversión en Álava —no se ha concretado en qué lugar del territorio— estará destinada a fabricar nuevos productos vinculados al despliegue de infraestructuras eléctricas y redes inteligentes.

Las nuevas instalaciones estarán finalizadas en 2028 y está previsto que alcancen su plena capacidad operativa durante el primer semestre de 2029. En ese momento, el proyecto contará con una plantilla de 100 profesionales.