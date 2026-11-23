La Unión Europea y Mauritania han alcanzado un acuerdo para renovar el protocolo de pesca sostenible tras expirar el anterior convenio la semana pasada y obligar a la flota comunitaria, incluidos una treintena de buques del estado español, a abandonar las aguas del país africano, según ha anunciado este lunes el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas ha destacado la importancia del pacto para el sector: "Excelente noticia. Acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania sobre el acuerdo de pesca sostenible. Se trata de un protocolo muy importante para nuestro sector pesquero", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

En la misma línea, el responsable europeo ha destacado que el pacto será "beneficioso" tanto para Mauritania como para la Unión Europea y el sector pesquero, al tiempo que ha agradecido a la ministra mauritana de Pesca, Infraestructuras Marítimas y Portuarias los intercambios "constructivos" que han permitido cerrar las negociaciones.



"Espero que se aplique de manera efectiva", ha señalado Kadis, que ha avanzado que informará a los ministros europeos del resultado de las negociaciones durante el Consejo de este lunes, aunque no ha precisado por el momento las condiciones del nuevo protocolo ni cuándo podrán reanudar su actividad los buques afectados.

30 buques españoles afectados

El anuncio llega después de que el anterior protocolo expirara el pasado fin de semana sin renovación, lo que obligó a la flota europea a abandonar el caladero. En España, esté parón afectó a una treintena de barcos (mariscos, atuneros y arrastreros) a los que el Gobierno ofreció faenar de forma provisional en aguas de Portugal y Guinea-Bisáu.

"Hemos estado trabajando muy intensamente durante todo el fin de semana", había señalado minutos antes Planas, a su llegada a la reunión de ministros europeos, donde había destacado el apoyo de España a las negociaciones para desbloquear la situación.