El proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona para 2027 asciende a 299,6 millones de euros, un 1,9 % más que el de 2026, tras el acuerdo alcanzado este lunes por la Junta de Gobierno Local. Se convierte, por tanto, en la propuesta presupuestaria más alta que ha tenido Pamplona en toda su historia, según ha informado en rueda de prensa la concejala de Hacienda y Contratación Pública Responsable, Garbiñe Bueno.



Cuatro ejes estratégicos y refuerzo social

El proyecto se articula en torno a cuatro prioridades principales. En primer lugar destaca la reforma del paseo de Sarasate junto a dotaciones ya comprometidas como el Civivox de Erripagaña o el espacio cultural de los Cines Guelbenzu en Arrosadia. Asimismo, busca atar la planificación de la ciudad a corto y medio plazo financiando proyectos clave como la rotonda de San Jorge, el planeamiento de Donapea o el futuro Museo Memorial contra el Fascismo; y dotar económicamente el Plan de Vivienda y Pacto de Ciudad por el Clima.

Además, las cuentas contemplan también la mejora de la cartera de servicios municipales, con un aumento del gasto en personal del 5,7 % hasta los 129,8 millones. También incluyen inversiones en los barrios por valor de 20 millones y consolidan los avances en materia social, partida a la que se destina 38 de cada 100 euros.

71 partidas ordenadas en cinco grandes grupos

En cuanto a las inversiones, que pueden ser uno de los capítulos que se vea incrementado en el proceso de negociación, el proyecto prevé inicialmente 71 partidas que suman 28.334.070 euros.

Por su naturaleza, se dividen en cinco grandes grupos: finalización de obra ya iniciada, nuevas obras, planificación y proyectos, dotación para los grandes planes (Vivienda y Pacto por el Clima), y mejora de infraestructuras.

Por áreas municipales, las de Conservación Urbana y Sanidad y de Seguridad y Convivencia Ciudadana son las dotadas con mayor cuantía en el presupuesto, con 59,8 y 51,8 millones, respectivamente.

En su intervención, Bueno ha calificado la propuesta de cuentas para el próximo año como “equilibrada en lo económico, comprometida con el desarrollo de la ciudad, ambiciosa en la consolidación de servicios y rigurosa con el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.

Tras su aprobación inicial en Junta de Gobierno, se abre ahora el plazo de presentación de enmiendas hasta e próximo 11 de noviembre.