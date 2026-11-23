Los alojamientos turísticos de Euskadi han tenido un comportamiento desigual este pasado mes de octubre, según datos facilitados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Mientras las entradas a apartamentos turísticos han subido un 12,7 % respecto al mismo mes de 2025 y las de los hoteles, un 4,9 %; las de los alojamientos rurales y alberges turísticos han descendido un 8,7 % y un 10,4 %., respectivamente. Las cifras, divulgadas mensualmente por Eustat dentro de la Encuesta de establecimientos turísticos receptores, evidencian el auge de los pisos turísticos.

Eustat ha publicado este lunes los datos sobre apartamentos turísticos, alojamientos rurales y albergues y el viernes hizo lo propio sobre hoteles.

Pese a tener un crecimiento menor, los hoteles continúan siendo líderes en número de entradas (380 134) y pernoctaciones (751 881); la estancia media se sitúa en los 1,98 días. Muy por debajo de esas cifras, los apartamentos contabilizaron 28 504 entradas y 90 378 pernoctaciones. No obstante, la estancia media en este tipo de alojamientos supera ampliamente la de los hoteles: 3,17 días. En los alojamientos rurales se han registrado 16 202 entradas que han dado lugar a 36 168 pernoctaciones; la estancia media es de 2,23 días. En los albergues turísticos, las entradas y pernoctaciones se han situado en 21 385 y en 37 350, respectivamente y la estancia media se ha situado en 1,75 días.

Otro dato relevante es el peso del turismo extranjero en este tipo de alojamientos: en los hoteles representa ya la mitad, el 49,9 % de las entradas; aunque un poco por debajo, los datos de los apartamentos turísticos ofrecen porcentajes similares (un 45,8 % del total). En los alojamientos rurales, en cambio, la mayoría (un 73,0 % de las entradas) son de origen estatal.

Los tres territorios han subido en número de visitantes en hoteles y apartamentos. En este último caso, destacan los crecimientos del 112,8 % en Álava y un 33,8 % en Gipuzkoa. Los hoteles han tenido incrementos por debajo del 5 %. En cambio, las entradas en los alojamientos rurales han descendido en Álava (27,7 %) y Bizkaia (11,2%) mientras que han crecido en Gipuzkoa (33,8 %).