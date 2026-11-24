El Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) ha movido 2 838 189 toneladas en los diez primeros meses del año, lo que supone una subida del 1,6 % respecto al mismo período del ejercicio anterior.



Este incremento en el puerto guipuzcoano es ligeramente superior al registrado en el conjunto de los puertos de interés general del Estado español, que se situó en el 1 % (468 916 977 toneladas) hasta octubre.



En el caso de Pasaia, en los diez primeros meses del año se han movido 2 838 189 toneladas, mientras que en el mismo período de 2025 fueron un total de 2 794 612, lo que arroja ese balance positivo del 1,6 %.



En esta evolución, destacan los incrementos del 55,1 % en mercancías en tránsito, del 3,1 % en el avituallamiento de combustibles líquidos y del 12,4 % en la mercancía general.



Por el contrario, se ha registrado un descenso del 23,2 % en los graneles sólidos, del 8,9 % en los automóviles en régimen de mercancía y del 1 % en avituallamiento.

La pesca también ha caído en la infraestructura guipuzcoana, un 16 %, en relación a los diez primeros meses del año pasado, según las cifras del tráfico portuario difundidas este miércoles por Puertos del Estado.